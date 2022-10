Successo per Tonutti Label Tour

Enorme successo per la tappa uno del Tonutti Label Tour, tenutasi lunedì 17 ottobre a Castelbrando, uno dei più antichi castelli d’Europa a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso. L’evento, una sorta di microfiera itinerante, un viaggio nel mondo delle etichette e del Luxury Wine Packaging, rivolto alle cantine vitivinicole e agli studi grafici del Nord Est, ha registrato un gran numero di partecipanti on una platea di quasi cento persone.

Promossa da Tonutti Tecniche Grafiche Spa, storica azienda friulana specializzata nella stampa di etichette per il mercato del vino, degli spirits e del Ffood &beverage in genere, ha coinvolto alcuni tra i più prestigiosi brand del Wine Premium Packaging: Upm Raflatac per la carta, Luxoro per le lamine, Vinolok per le chiusure in vetro e il Gruppo Saida per il vetro.

Momento centrale dell’evento è stato lo speech di Luca Fois, docente di design al Politecnico e Poli.design di Milano, coadiuvato dall’esperta in comunicazione del vino Silvia Baratta, dal titolo 'Design for wine: nuovi scenari, nuove soluzioni'. Al termine, gli ospiti hanno avuto modo di incontrare da vicino gli sponsor toccando con mano le novità del settore.

“La grande risposta in termini di partecipazione all’evento, al di sopra delle nostre aspettative, ci fa capire che, in uno dei periodi storici più complessi di sempre, c’è il desiderio di re-incontrarsi per poter raccogliere nuovi stimoli, nuove opportunità, affrontando ogni crisi in maniera proattiva con creatività, ingrediente essenziale nel nostro mondo, e propensione al cambiamento. Gli eventi di prossimità possono essere la risposta vincente al desiderio di conoscenza, formazione e scambio reciproco. Pensiamo ora con entusiasmo alla prossima tappa del nostro tour!” afferma Maria Teresa Tonutti, Ceo di Tonutti Tecniche Grafiche Spa.