Summit dell'Autotrasporto artigiano Fvg

Quali sono i cambiamenti che ha generato la pandemia nella catena dell’approvvigionamento e come gestire le nuove modalità di rapporto con l’autotrasporto, dalla contrattazione della tariffa alla difficoltà di reperire autisti e di bilanciare i flussi? Come motivare i giovani ad inserirsi nella professione? E come poter fare rete d’impresa per mantenere la propria autonomia aziendale ma offrire sempre più servizi agli interlocutori?

Per dare risposte efficaci ad alcune delle domande che stanno incalzando il settore dell’autotrasporto in Fvg, sabato 19 novembre, dalle 10, presso la sede di Udine in via del Pozzo, Confartigianato Trasporti Fvg ha dato appuntamento a tutti gli aderenti per una mattinata di lavoro attorno al tema: "Strategie vincenti per il futuro: nuove tendenze, nuovi modelli organizzativi ed esperienze per la gestione di un’impresa di autotrasporto".

All’attenzione anche gli effetti dei rincari sul settore che, secondo gli studi più recenti di Confartigianato nazionale, evidenziano come a fronte del raddoppio del costo del gasolio, in mediale imprese abbiano potuto trasferire sulle tariffe meno del 10% di questo incremento.

Interverranno il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, il capogruppo Confartigianato Trasporti Fvg, Stefano Adami e l’architetto Paolo Sartor che farà una dettagliata analisi delle trasformazioni in atto e dei nuovi possibili modelli organizzativi.