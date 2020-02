SviluppoImpresa, cento cose da chiedere a Bini

SviluppoImpresa è una delle più importanti leggi che la Regione sta per mettere in campo in questa legislatura. L'obiettivo è supportare una nuova idea di sviluppo non solo difendendo l'esistente ma anche accompagnando il sistema manifatturiero regionale nella sfida della rivoluzione digitale.

La legge è stata approvata dalla Giunta dopo un lungo confronto con associazioni di categoria, sindacati, consorzi di sviluppo economico locale, imprenditori e sta per essere discussa in Consiglio regionale. Voi cosa ne pensate? Avete delle proposte da fare per migliorare alcuni contenuti della legge? Ci sono errori da correggere? Misure da migliorare? Settori che sono stati trascurati? Iniziative che non sono state previste?

Prima che la legge arrivi in Aula e sia approvata in via definitiva, fate le vostre domande e mandate le vostre proposte all'assessore regionale alle Attività Produttive, Sergio Emidio Bini, che risponderà giovedì 6 febbraio, a partire dalle 21, su Telefriuli. Scrivete qui proposte e domande o mandate una mail a gruppomediafriuli@telefriuli.it entro mercoledì mattina.