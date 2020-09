Taglio del nastro per Esof 2020

Ha preso ufficialmente il via Esof 2020 che, fino a domenica 6 settembre, terrà i riflettori accesi su Trieste città della scienza. Dopo il taglio del nastro, la cerimonia di apertura ha visto l’introduzione del presidente di Esof Stefano Fantoni, di Michael Matlosz, Presidente di Euroscience, del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e del governatore Massimiliano Fedriga.

Dopo il discorso inaugurale del Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin, spazio ai grandi ospiti scientifici, ovvero Gaetano Manfredi, Ministro dell’Università e della Ricerca, Fabiola Gianotti, Direttrice del Cern, la virologa Ilaria Capua, Fabrizio Nicoletti, Direttore Generale Innovazione e Ricerca, Ministero Affari Esteri, Sanja Damjanovic, Ministra della Scienza del Montenegro ed Emmanuel Nzimande, Ministro della Scienza e Tecnologia del Sudafrica.

"Tutti i Paesi e non solo l'Italia devono investire di più sulla scienza e, in particolare, sulla ricerca fondamentale. Questo significa creare posti per i giovani”, ha detto Gianotti. “Ne abbiamo di bravissimi in Italia e molti devono cercare lavoro all'estero. “Serve, inoltre, creare infrastrutture di ricerca che possano attirare a livello mondiale scienziati anche dall'estero. Ne sono un esempio i laboratori del Gran Sasso dell'Ifn".

"Scienza e fede non sono in contrapposizione e non sono neppure in concorrenza, ma sono due strumenti che ci aiutano ad avvicinarci, a conoscere sempre di più la verità", ha detto il cardinale Parolin. "Sono contento di essere qui e trattare anche dal punto di vista della chiesa questa tematica. Nel rapporto tra scienza e fede, tanta strada è stata fatta. Speriamo di portare un piccolo apporto, una piccola pietruzza anche in questa costruzione".

Non esiste libertà senza conoscenza e lo stesso processo di conoscenza deve essere declinato attraverso i principi dell'etica. Questi sono i valori che dobbiamo fare nostri, anche nel dibattito scientifico. Valori ai quali ci siamo affidati in regione nell'affrontare la pandemia. Questo il concetto espresso oggi a Trieste dal governatore Fedriga. Come ha evidenziato il massimo rappresentante dell'Amministrazione regionale, sono stati gli esperti scientifici del territorio a fornire alla struttura sanitaria locale il miglior supporto nel contrastare gli effetti del Covid-19, in un quadro generale in cui le istituzioni internazionali sono mancate, dando spesso disposizioni contradditorie e inadeguate.

A tal riguardo il governatore ha attribuito un importante riconoscimento alla cosiddetta attività di corsia, di chi sul territorio e negli ospedali ha preso in carico e curato i pazienti in un contesto nel quale, come è stato rimarcato, vanno stigmatizzati gli atteggiamenti di coloro i quali negano l'esistenza della pandemia o manifestano contro l'utilizzo dei dispositivi di protezione.

In ordine a Esof2020, la Regione ha sottolineato come questa di oggi non rappresenti esclusivamente l'inaugurazione di un evento, ma l'inizio di un percorso che vede il Friuli Venezia Giulia protagonista del proprio sviluppo attraverso la ricerca, investendo nella capacità di attrarre intelligenze e talenti da tutto il mondo.

L'innovazione rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia, come dimostra la presenza in regione di aziende capaci di tradurre la ricerca scientifica in applicazioni industriali e commerciali esportate in tutto il mondo. È questo, in sintesi, il concetto espresso dagli assessori alle Attività produttive e turismo e Autonomie locali e sicurezza Sergio Emidio Bini, durante la visita alla base triestina della Saipem, svoltasi in occasione dell'EuroScience Open Forum, l'evento biennale dedicato alla ricerca scientifica e all'innovazione che prende il via oggi e proseguirà fino al 6 settembre.

Nello specifico è stato evidenziato dall'assessore alle Attività produttive, come l'emergenza coronavirus abbia impresso un'accelerazione fortissima alla necessità d'innovazione in tutti i settori dell'economia, che produrrà effetti anche a lungo termine. Oltre a supportare le attività produttive in queste fase, la Regione continuerà quindi ad essere al fianco delle imprese che intendono innovare per aprirsi a nuovi mercati e nuovi modelli di business, a partire proprio da quelle ad alto contenuto tecnologico. Entro fine anno, infatti, la Giunta riporterà in Aula la legge di sviluppo dell'economia regionale e una parte importante di essa sarà dedicata ai comparti della digitalizzazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Concetti confermati anche dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, per il quale aziende di alto profilo come la Siapem, che mette a disposizione delle imprese petrolifere di tutto il globo i prodotti sviluppati e testati nella sua sede triestina, danno lustro a tutto il Friuli Venezia Giulia. Una manifestazione di grande rilevanza internazionale come Esof, che incorona Trieste città della scienza, fornisce l'occasione giusta per dimostrare all'intera comunità regionale quali ricadute concrete ha la scienza per l'economia e l'occupazione del Friuli Venezia Giulia.