Taglio del nastro per la nuova sede di Aletheia

Lunedì 13 e il 14 giugno nel nuovo centro direzionale dell'Interporto di Pordenone, si è tenuta l’inaugurazione di Aletheia con la presenza di numerose autorità, imprenditori del Friuli occidentale e del vicino Veneto, professionisti e funzionari di Interporto.

In visita alla nuova sede di Aletheia anche l’Assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini. “La scelta di fare rete, creare sinergia e offrire competenze sempre più specializzate è lungimirante – ha detto l’esponente della giunta, intervenuto durante l’inaugurazione –. L'orientamento è sempre più quello di associarsi, di creare società consortili per poter essere in grado di offrire servizi a 360 gradi alle aziende. La vostra intrapresa crea occupazione e nuove opportunità di crescita ed è inserita in un contesto imprenditoriale, nel polo dell'Interporto di Pordenone, sul quale l'Amministrazione regionale ha investito molto. Gli studi professionali – ha ricordato l’Assessore Bini – sono un elemento rilevante nei percorsi di crescita e sostegno alle imprese. Aletheia, in questo senso, rappresenta un positivo esempio di collaborazione”.

Livia Bianchettin dello studio Pram: “Aletheia è una Società Consortile costituita nel 2018 da Fabbroni Biasutti & Partners (commercialisti e consulenti del lavoro dal 1993) e Studio Pram Srl-Stp (commercialisti e consulenti del lavoro dal 1979), per sviluppare un’idea di collaborazione professionale multidisciplinare; completa la rosa dei professionisti il dipartimento legale costituito dagli avvocati Teresa Fini, Francesco Furlan e Luigi Rosso e dai loro collaboratori giungendo così a oltre 35 tra professionisti e collaboratori. L’originalità del progetto consiste nel creare una struttura flessibile e permeabile a tutte le integrazioni e agli scambi, oggi sempre più essenziali, tra professionisti e imprenditori. Ciascuno studio manterrà la propria autonomia giuridica, condividendo risorse e esperienze materiali e immateriali e la promozione di una Academy rivolta alla formazione specialistica interna di collaboratori e a praticanti ed esterna di giovani stagisti e borsisti”.

Lorenzo Fabbroni aggiunge “La necessità di fare rete, di integrarsi sia orizzontalmente con altri studi sia verticalmente, incrementando le funzioni e i servizi da proporre alla clientela sono esigenze sempre più pressanti. D’altronde l’aggregazione è un tema e una sfida per tutto il mondo imprenditoriale. In qualità di consulenti, sarebbe quanto meno contradditorio se non facessimo nostra la cultura dell’aggregazione”.

“Aver scelto di stabilirci a Interporto rappresenta sicuramente una sfida considerato che da noi vige la regola non scritta che i professionisti stanno in centro. Ma sono più di 30 anni che operiamo con gli imprenditori e lo stare in mezzo a loro trovo sia la nostra sede più naturale”.

Francesco Fabbroni chiarisce: “Abbiamo grande stima degli imprenditori perché conosciamo la loro vitalità, la passione che li muove nell’affrontare rischi e opportunità, nel portare avanti le loro visioni, conosciamo la loro particolare resistenza alle sempre più crescenti difficoltà, spesso di ordine burocratico, la loro capacità di non farsi congelare dal ginepraio delle regole che caratterizza il nostro sistema. Lo stare in mezzo agli imprenditori è quindi motivo di orgoglio per noi".

Luigi Rosso aggiunge che “il progetto di Aletheia, in direzione dell’integrazione tra professionisti e imprenditori, si prefigge anche di continuare, come in passato, ad organizzare convegni e seminari su temi fiscali e giuridici dal taglio operativo e pragmatico, soprattutto quando qualche novità legislativa renderà necessario e utile un approfondimento nelle materie d’interesse della clientela”.

La scelta dell’Interporto è dovuta anche ai recenti ammodernamenti infrastrutturali. Negli ultimi anni, infatti, l’Interporto ha assunto una rinnovata vitalità come dimostrano il nuovo hub ferroviario, la bretella in costruzione, il centro direzionale con la nuova sala congressi.

L’inaugurazione è stata occasione per una esposizione temporanea della scultrice Maura Manfrin, in arte MauMan e per un concerto di musica classica e jazz affidato a quattro giovani talenti del pianoforte.