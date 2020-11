Tantissimi miliardi fermi nelle tasche

In un momento storico come quello che stiamo attraversando, gli indicatori economici ci permettono di interpretare – e forse di prevedere – l’andamento del sistema, in modo da ridurre almeno in questo caso la quota di incertezza che avviluppa tutti i settori della nostra vita. La conferma arriva dal ‘Bilancio annuale’ presentato dalla Banca d’Italia, che evidenziano come i soldi lasciati 'in deposito' su conto correnti bancari e postali siano in costante aumento.



Tendenza 'fermi tutti!'

Dai numeri emerge subito la tendenza (non nuova, a dire la verità) a tenere fermi sul conto anche decine di migliaia di euro.

La tendenza è acuita anche dal peggioramento delle prospettive di crescita e dall’incremento dell’incertezza, che hanno comportato una maggiore avversione al rischio e una preferenza verso strumenti liquidi.

Secondo i risultati di un recente sondaggio, nel mese di marzo oltre la metà dei nuclei familiari con più di 25.000 euro di attività finanziarie ha infatti dichiarato di non volere investire in attività rischiose, una quota in netto aumento rispetto ai due anni precedenti (42% e 39% rispettivamente all’inizio del 2019 e del 2018). Alla fine di aprile il valore delle attività finanziarie delle famiglie italiane era più basso rispetto alla fine del 2019.



Sempre più 'formiche'

Questo atteggiamento, secondo gli esperti, segnala anche un’evidente stato di difficoltà dei risparmiatori che non sanno esattamente come e dove investire i propri soldi. Non ci si fida, dunque, dei consigli e delle proposte di investimento, preferendo tenere immobilizzato il proprio capitale anche a rischio di vederselo svalutare. Inoltre, dai primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia si sono trasmessi al settore delle famiglie attraverso il calo del reddito e la diminuzione del valore di mercato della ricchezza finanziaria determinata dalla caduta dei corsi azionari e obbligazionari.La propensione al risparmio è lievemente salita, al 7,7 %, restando su valori bassi nel confronto storico e internazionale. Secondo le indagini dell’Istat è rimasta prevalente la quota di famiglie (circa il 90 %) che ha ritenuto opportuno risparmiare, pur essendo i tassi di interesse non troppo superiori allo zero.Anche l’evoluzione dei consumi nella prima parte dell’anno in corso è stata pesantemente condizionata dall’epidemia e potrebbe continuare ad esserlo, stando gli sviluppi della situazione sanitaria. Gli indicatori congiunturali recenti prefigurano una significativa contrazione della spesa, che è evidentemente forzata dalla riduzione degli introiti. Secondo l’indicatore dei consumi elaborato da Confcommercio, nella media dei tre mesi da febbraio ad aprile, la spesa per beni e servizi si è ridotta del 25,5 % rispetto al periodo corrispondente del 2019.

Solo un terzo delle famiglie arriverà a fine anno senza pensieri

Nello scorso mese di marzo i debiti bancari delle famiglie si sono ridotti del 6,9 per cento rispetto a febbraio. La capacità delle famiglie di fronteggiare la crisi post Covid, invece, è stata favorita dal livello contenuto dell’indebitamento e dai bassi tassi di interesse, ma dipende anche dalla disponibilità di risorse finanziarie per compensare la caduta del reddito.

Secondo i dati dell’indagine straordinaria presso le famiglie condotta dalla Banca d’Italia, ad aprile il 38% dei mutuatari ha affermato di avere difficoltà nel pagare le rate a causa dell’epidemia: la percentuale è più elevata tra i lavoratori autonomi e tra quelli impiegati nel settore del commercio e della ristorazione.

Gli individui finanziariamente più solidi, con risorse sufficienti per fare fronte a queste spese almeno sino alla fine dell’anno, sono circa un terzo del totale. Le famiglie indebitate che si trovano in una condizione di temporanea difficoltà nel pagamento delle rate possono fare ricorso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini), la cui dotazione è stata recentemente ampliata dal governo. Per una parte dei nuclei familiari è anche possibile ottenere la sospensione dei pagamenti o l’allungamento della durata dei prestiti attraverso l’attivazione delle clausole già previste dai contratti. Sulla base di una specifica rilevazione avviata dalla Banca d’Italia a maggio si stima che fossero pervenute alle banche poco più di 105.000 domande di sospensione delle rate del mutuo per la prima casa collegate al Fondo Gasparrini, per un debito residuo di poco superiore a 9 miliardi. Le domande accolte erano oltre 32.000, quelle rigettate poco più di 5.500, le rimanenti in corso di lavorazione. Tra gli indebitati per finalità di consumo, la quota di quelli in difficoltà nel pagamento delle rate è, in media, lievemente più contenuta (34%).

Gli individui che hanno dichiarato di avere accumulato risparmi sufficienti per i consumi essenziali (cibo, riscaldamento, igiene) e, se indebitati, per il pagamento delle rate per non più di tre mesi, sono il 38% del totale; la percentuale sale a oltre il 50% nel caso in cui il soggetto sia un lavoratore con un contratto a termine o il reddito familiare si sia più che dimezzato in conseguenza della pandemia.