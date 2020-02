Tasse simili, ma molto meno burocrazia

E' conveniente acquistare un immobile in Austria? Quanto costa e, soprattutto, si diventa matti come accade in Italia per far fronte alle scadenze fiscali e burocratiche? Abbiamo chiesto informazioni a Fabrizio Frandoli, contitolare assieme alla moglie Patrizia Psacharopulo della Immobilaustria, agenzia immobiliare che ha sede proprio a Bad Kleinkirchheim oltre che a Klagenfurt. Anche Frandoli fa parte a pieno titolo dei corregionali che hanno scelto di vivere e lavorare in Austria.

“Rispetto all’Italia la pressione fiscale è uguale o di poco inferiore, perché si paga un’imposta simile alla nostra Imu, alla quale va poi aggiunta la tassa di soggiorno. In realtà, se l’immobile si affitta, le tasse di soggiorno pagate dagli ospiti vanno a copertura dell’imposta dovuta, salvo pagare l’imposta sul reddito effettivo, ovvero ciò che resta detratte le spese di gestione e manutenzione dell’immobile. Gli adempimenti fiscali sono decisamente più facili rispetto a quanto avviene in Italia. Se invece si tratta di una casa di residenza, si paga esclusivamente una tassa parametrata ai metri quadrati e legata all’occupazione del terreno, che è tuttavia molto bassa. Proprio questa tassa deve essere presa a riferimento quando si calcola in Italia l’imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero (Ivie). Dunque l’importo non va calcolato sul reddito effettivo, come spesso si fa, sbagliando, con evidenti benefici in termini di costo finale”.



D’altro canto, conferma l’esperto, le pratiche per la compravendita sono molto più spedite e semplici, anche se è necessario prestare una certa attenzione:” La compravendita prevede procedute molto più snelle. Di prassi, non c’è il contratto preliminare, ma la semplice proposta d’acquisto che prevede una caparra solo quando si tratta di immobili di un certo pregio. Altrimenti, nel giro di una o due settimane si procede al rogito, che può essere sottoscritto davanti a un notaio, o a un avvocato che segue l’intera procedura. Tuttavia, bisogna prestare una certa attenzione a come viene redatto il contratto, soprattutto quando si tratta di ricostruire i passaggi di proprietà. In Austria, per altro, vige il sistema tavolare, molto più efficiente rispetto a quello italiano”.



Quanto all’andamento del mercato, Frandoli conferma quanto spiegato dal sindaco di Bad Kleinkirhheim: “Tra il 2005 e il 2010 la bolla speculativa fece schizzare i prezzi oltre i 4mila euro al metro quadrato e risultavano proprietari quasi 900 italiani; ora si parla di un numero compreso tra 500 e 600 persone. Quanto ai prezzi, solo per gli immobili di maggior pregio si va oltre ai 3mila euro chiesti in media per un metro quadrato. Questo paese ha saputo mantenere un suo equilibrio, ha tutelato le sua storia e le sue tradizioni ed è anche per questo che tanti lo apprezzano. Negli ultimi mesi il mercato locale delle case da vacanza è in netta ripresa, perché anche molti italiani ritornano con favore ad investire qui. Si tratta per lo più di persone ormai terrorizzate dagli investimenti finanziari, che hanno deciso di trasferire i loro risparmi in Austria, convertendoli in immobili da affittare”.