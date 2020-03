Tavolo per scongiurare la serrata dei benzinai

Il Governo sta lavorando per scongiurare lo stop dei benzinai, che hanno denunciato scarse misure di sicurezza e notevoli difficoltà economiche. Per questo il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha convocato per questo pomeriggio una conference call con i presidenti delle associazioni di categoria dei distributori di carburanti, ovvero Faib, Fegica Cisl, Figisc e Anisa. Alla riunione parteciperà anche la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli.

Il Mise, in una nota, sottolinea come si pone - in continuità con l’azione di Governo - la massima attenzione alle richieste delle categorie, un settore essenziale coinvolto dalle gravi conseguenze economiche della crisi legata alla diffusione del Covid-19.

Il ministro Patuanelli si è impegnato con le associazioni dei gestori degli impianti di benzina a convocare un tavolo tecnico per valutare le misure a favore della categoria. La ministra De Micheli sta già lavorando ad agevolare le intese tra i concessionari e i benzinai. In particolare, i concessionari autostradali potrebbero sospendere il corrispettivo contrattuale dovuto dai gestori di carburante e gestire la pulizia dei piazzali. Inoltre, sarà possibile concordare con i concessionari autostradali periodi di apertura alternata, in funzione della dinamica del traffico, salvaguardando comunque il servizio agli utenti. Sono confermati, comunque, i rifornimenti in modalità self-service.