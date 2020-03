Tavolo permanente con la Regione

Aprire immediatamente un tavolo permanente che riunisca la Regione e le principali organizzazioni datoriali e sindacali del Friuli Venezia Giulia che si occupi di proporre, concordare e attuare provvedimenti specifici e urgenti per rispondere tempestivamente all’emergenza Coronavirus sul nostro territorio. È questa la richiesta emersa dalla riunione congiunta tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil del Fvg, tenutasi questa mattina a Trieste.

Alla riunione hanno preso parte, in rappresentanza di Confindustria Friuli Venezia Giulia il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti e dal Direttore Regionale Massimiliano Ciarrocchi, e per le sigle sindacali Villiam Pezzetta, segretario generale Cgil Fvg, Alberto Monticco, segretario generale Cisl Fvg, e Giacinto Menis, segretario generale Uil Fvg. Questo tavolo è necessario per la tutela della tenuta del sistema imprenditoriale, l’occupazione dei lavoratori e al contempo tutelare la salute pubblica, nell’ambito di quanto consentito dalle misure nazionali.

Le sigle riunite hanno richiesto un tavolo permanente perché esso possa essere convocato ad horas, anche in teleconferenza e per dare immediata risposta alla contingenza.