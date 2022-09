TechMology, bando per lo sviluppo dell’artigianato digitale

Saranno disponibili dall'1 ottobre all’indirizzo www.techmology.eu le coordinate per partecipare al bando per lo sviluppo dell’artigianato digitale nell’industria della mobilità, promosso da TechMology, progetto finanziato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia, con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – per complessivi 641 mila euro – che si propone di rafforzare la filiera della mobilità nella regione transfrontaliera, con particolare attenzione alle imprese che non riescono a cogliere la sfida del digitale.

L’occasione, alla quale possono candidarsi imprese di piccole dimensioni o artigiane, è inedita e importante poiché "le tecnologie abilitanti chiave (KET) di Industria 4.0 – come spiegano i partner di progetto Friuli Innovazione (leader), GIZ ACS Slovenski avtomobilski grozd, ECIPA, SIEVA e LEF –possono determinare un cambiamento strategico e organizzativo utile a stimolare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi".

Quattro gli ambiti di sfida proposti da TechMology: automotive, marittimo/navale, aerospaziale e mobilità intelligente. I team prescelti saranno accompagnati nello sviluppo di competenze tecnologiche I4.0 e spinti a lavorare con professionalità quasi-artigianali di nicchia che contribuiscono alla nascita di prodotti di alta gamma (come, ad esempio, nel design di biciclette, natanti di lusso o nella produzione di veleria per imbarcazioni da competizione). Tra i tanti plus dell’iniziativa, l’accesso garantito agli aspiranti ai servizi di R&S messi gratuitamente a disposizione per il design, la prototipazione, il test o la validazione delle idee, incluso l’accesso a facilities di ricerca in FVG, Veneto o in Slovenia normalmente non accessibili ai privati o a pagamento.

Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate dall'1 ottobre al 15 dicembre. I candidati avranno tempo fino al 28 febbraio 2023 per lo sviluppo delle idee progettuali. A marzo la chiusura con un evento di celebrazione ufficiale.