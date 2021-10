Tecnest fa scuola all’Its Malignani

Scuole, giovani, imprese. Spesso si tratta solo di colmare il gap comunicativo per far emergere giovani talenti e proiettarli dall’aula all’azienda pronti per il mercato del lavoro.

Un percorso che Tecnest, eccellenza friulana attiva nell’ambito delle soluzioni software per la pianificazione e il controllo della produzione, sostiene da oltre trent’anni e che oggi si arricchisce di un nuovo tassello grazie anche alla collaborazione con Beckhoff Automation, leader dei sistemi Pc-based per l’automazione industriale ed alla formazione che la stessa multinazionale tedesca sta svolgendo presso l’Its Malignani.

Soluzioni, quelle proposte da Beckhoff Automation, universali e aperte che vengono utilizzate in tutto il mondo, una fra tutte il software di automazione TwinCAT con i suoi moduli di IoT, Measurement, Analytics, Vision e Machine Learning.

“Una partnership che mira al cuore della tecnologia Industry 4.0 per renderla ancora più performante e smart grazie a nuove soluzioni architetturali IoT/OT, unendo l’esperienza di Tecnest alla tecnologia Beckhoff con la quale sta nascendo un sodalizio ad ampio respiro, non solo relativamente agli aspetti dedicati a MES e IOT, ma trasversalmente, anche su scuola e formazione”, afferma il presidente Tecnest Fabio Pettarin.

“Grazie alla preesistente collaborazione tra Its Malignani e Beckhoff Automation abbiamo dato il via ad un processo di Talent Acquisition per portare in azienda figure adeguatamente preparate all’utilizzo di queste tecnologie, con competenze informatiche e meccatroniche. Obiettivo finale per Tecnest, come produttore di soluzioni, è quello di essere a disposizione dei giovani esplorando nuove idee da un lato, e spingendo l’industry 4.0 al massimo del suo potenziale dall’altro”.

È stata proprio Beckhoff Automation a salire in cattedra all’Its Malignani durante il corso dedicato alle Reti e alle infrastrutture, per un training sulla tecnologia di progettazione sul software TwinCAT 3. Un corso che ha appassionato gli studenti, consentendo ad alcuni di loro di entrare a far parte del team Tecnest con competenze pronte per il mondo del lavoro.

“È stata un’esperienza estremamente interessante che replicheremo il prossimo anno: una trentina di ore di lezione che hanno integrato con efficacia la teoria alla pratica e con il simulatore online i ragazzi hanno potuto esercitarsi anche a casa”, spiega Santino Bandiziol, docente all’Its. “Gli studenti, avvicinandosi all’automazione Beckhoff, hanno sviluppato competenze e requisiti oggi necessari. Non da ultimo, l’aspetto pratico dello studio ha entusiasmato i ragazzi che hanno visto finalizzato il loro impegno. L’esperienza è stata così positiva che cercheremo di adattarla ai corsi ITS Additive e Meccatronica, coinvolgendo, in un prossimo futuro, anche l’Iti Malignani”, conclude il professore.

“L’insegnamento all’Its Malignani è stata un’esperienza sfidante”, sottolinea Guido Santamaria, training specialist di Beckhoff. “Abbiamo coniugato in contemporanea la teoria e la pratica, una modalità non usuale nel mondo della scuola. Per Beckhoff la valorizzazione dei giovani talenti è parte integrante della filosofia aziendale. Una buona formazione apre ai giovani opportunità e possibilità di plasmare il proprio futuro. Se è vero infatti che la scuola deve avvicinarsi al mondo del lavoro, è altrettanto necessario che le aziende si avvicinino agli ambienti formativi”, aggiunge Santamaria. “Gli studenti sono il futuro ed è importante che arrivino all’impiego avendo cominciato a conoscere tecnologie complesse, anche se queste richiederanno nel tempo un costante apprendimento”.