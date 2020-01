Tecnest, nuovi clienti e assunzioni

"Il migliore bilancio nella storia della società". Così Fabio Pettarin, presidente della Tecnest di Tavagnacco, che realizza soluzioni informatiche per aziende manifatturiere, ha definito l'andamento del 2019, chiuso con un fatturato di oltre 5 milioni euro, in crescita, con Ebitda del 15%.

Pettarin è intervenuto a un forum dell'Ansa, specificando che, nello stesso esercizio, l'azienda ha acquisito "una ventina di nuovi clienti", aumentando anche il numero degli occupati, che oggi supera le 65 unità tra consulenti e informatici fra le due sedi di Udine e Milano. Oggi l'azienda friulana è presente in vari mercati internazionali tra i quali Malesia, Cina, Usa ed Europa. "Il momento internazionale molto complesso crea problemi ma anche notevoli opportunità", ha concluso. "Il mondo manifatturiero è influenzato dalle crisi internazionali in atto e dagli eventi naturali, come Coronavirus, ma abbiamo diversificato la nostra attività in vari settori, dalla moda all'impiantistica, siamo fiduciosi".

"Il risultato - commenta Pettarin - ci riempie di orgoglio e certifica che la strada seguita, quella della qualità e dell'attenzione verso chi si rivolge a noi per una consulenza, è quella giusta". Non a caso, il portafoglio clienti è aumentato nel corso dello scorso anno e le prospettive sono quelle di un ulteriore allargamento considerando l'intero 2020.

L'azienda, che oltre al quartier generale di Tavagnacco ha anche una sede distaccata in Lombardia, a Lissone, in provincia di Monza Brianza, oggi occupa 60 addetti. Nel 2019 anche a livello di team, Tecnest, registra un segno positivo, grazie a diverse nuove assunzioni per entrambe le sedi.

Sono 30, invece, i progetti avviati e imperniati sulla Industry 4.0. "Il 2020- aggiunge Pettarin - sarà un anno interessante per il contesto globale di sviluppo, in particolare in relazione ai temi dello sviluppo digitale. Si tratta di un percorso da compiere con convinzione e cura: la digitalizzazione è fondamentale, soprattutto per le industrie che operano nel settore manifatturiero".