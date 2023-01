Tecniche paghe e contributi, aperte le iscrizioni al corso

Tecniche paghe e contributi: la Camera di Commercio Pordenone-Udine organizza un corso per imparare a gestire la documentazione relativa al rapporto di lavoro, le scadenze, dall’assunzione alla cessazione, e la relativa elaborazione del cedolino paga.

La serie di lezioni, della durata di 250 ore e parte del Catalogo professionalizzante Piazza Gol, si terrà nella sede camerale di Udine (via Morpurgo 4) e per partecipare è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia. Le iscrizioni sono aperte: il corso sarà avviato al raggiungimento di un minimo di sei iscritti.

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali della Regione. Oltre alle competenze principali, al corso si approfondiranno inoltre gli strumenti di office per l’amministrazione del personale e l’elaborazione cedolini paga e ci saranno alcuni moduli sulla ricerca attiva del lavoro, accompagnamento al lavoro e sulla sicurezza, generale e specifica.

Le persone occupate possono rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio per aderire, contattando la referente del corso Daniela Morgante (daniela.morgante@pnud.camcom.it e 0432.273218).

Le persone disoccupate possono accedere a questo – come agli altri corsi del programma Piazza Gol – rivolgendosi al Centro per l’impiego. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla RegioneFvg. A chi avrà frequentato i moduli sulla sicurezza generale e specifica saranno inoltre rilasciati i relativi attestati, con valore legale.

Tutte le informazioni su www.pnud.camcom.it nella sezione Formazione. Per corsi Piazza Gol, info sul sito.