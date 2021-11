Le opportunità lavorative e i contenuti di un corso di formazione specifico sulle tecniche per la gestione della sostenibilità aziendale, co-progettato con le aziende interessate ad inserire nei propri organici figure professionali che possano gestire i processi di sostenibilità, saranno al centro dell'incontro online organizzato dalla Regione, insieme a Unindustria Servizi & Formazione (Unis&F), il prossimo mercoledì 24 novembre a partire dalle 16.

L'appuntamento nasce per dare risposte alla crescente attenzione per gli aspetti ambientali e sociali che sta portando le aziende verso l'integrazione dello sviluppo economico con azioni volte a favorire il progresso sociale e ambientale. Sono già 11 le imprese del Friuli Venezia Giulia interessate ad inserire i professionisti della sostenibilità aziendale nei propri organici per adottare buone pratiche e strumenti organizzativo/gestionali che dovranno puntare a ridurre l'impatto dell'attività dell'impresa sull'ecosistema, definire e ricercare interventi di responsabilità sociale di impresa e implementare una strategia orientata alla sostenibilità ambientale.

"Una nuova consapevolezza si sta affacciando anche nel sistema delle imprese nella nostra regione, quella cioè di rendere un'azienda green, con luoghi di lavoro adeguati e posti di lavoro etici, nell'ottica di imprese ecosostenibili che abbiano nei propri piani di sviluppo sempre più attenzione agli obiettivi di responsabilità sociale - ha affermato l'assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia, Alessia Rosolen -. Secondo una recente indagine realizzata da LinkedIn l'86% dei Millennials trova molto più attraente e qualificante lavorare in un'impresa ecosostenibile che abbia nella propria mission e nella lista dei valori la sostenibilità".

Le aziende coinvolte nell'iniziativa sono Breda Tecnologie Commerciali srl, l'associazione Centro servizi volontariato del Fvg, Fcf Fontanafredda srl, Gesteco spa, Maddalena spa, Neos Group arl, l'associazione Vastagamma Aps, Pordenone Fiere spa, Servizi Cgn, Sincromia srl e Tecnoplast srl.

Il corso di formazione, finanziato dal progetto Pipol, avrà una durata di 400 ore di cui 200 in stage nelle aziende coinvolte. Il possesso di un diploma o di una laurea, una sensibilità rispetto ai temi della sostenibilità, un'eventuale esperienza aziendale o di volontariato, buone capacità comunicative e possibilmente di utilizzo dei social media sono i requisiti richiesti per poter partecipare al corso.

Per partecipare all'evento on line è necessaria l'iscrizione attraverso questo link

Per ricevere maggiori informazioni è possibile scrivere a servizi.imprese@regione.fvg.it