Tecnoinox sviluppa Zero Pensieri

Nel clima di profonda incertezza causato dal Covid-19, che sta mettendo alla prova anche la tenuta del sistema economico-produttivo del Paese, la spinta alla resilienza arriva proprio da realtà imprenditoriali affidabili e innovative capaci di trasformare i propri modelli organizzativi per affrontare il periodo di cambiamento.

Tecnoinox, azienda di Porcia specializzata nella progettazione, sviluppo e fabbricazione di cucine modulari, forni professionali e salamandre, viene incontro alle imprese del settore Ho.Re.Ca, che più di altre stanno subendo l’impatto delle restrizioni legate alla pandemia, proponendo Zero Pensieri, un innovativo servizio pay-per-use che mette i forni di alta gamma TAP e TAP Pastry alla portata degli esercenti che vogliono investire per lavorare meglio, senza appesantire i propri bilanci.

Con Zero Pensieri, Tecnoinox introduce nel settore della cottura professionale un modello di business inedito, incentrato sul servizio di cottura e non sul prodotto, che va ad affiancare la compravendita e il noleggio operativo. Il cliente finale potrà beneficiare per 36 mesi del top di gamma nei forni professionali Tecnoinox fornito con un service pack che comprende trasporto, installazione, registrazione e connessione al servizio TAP Cloud, avviamento e training curati da uno chef Tecnoinox, manutenzione programmata semestrale e assistenza tecnica garantita entro 48 ore: il tutto dietro il pagamento di una tariffa flat mensile per l’uso.

L’importo base mensile è calcolato sulla stima di un utilizzo annuo pari a 1.000 ore, con eventuali conguagli in caso di maggior uso. Alla scadenza del contratto, il cliente potrà scegliere se perfezionare l’acquisto del forno TAP pagando una modica cifra a saldo oppure restituirlo.

Zero Pensieri riveste particolare importanza per Tecnoinox. L’azienda di Porcia, infatti, ha sviluppato questo progetto innovativo per affrontare in modo concreto la situazione di emergenza nella filiera in cui opera. “Dobbiamo convivere con un’emergenza sanitaria che si è tradotta in emergenza economica per larga parte delle imprese del settore Ho.Re.Ca., andando a restringere i margini per gli investimenti in beni strumentali”, dichiara Mario Giacomini, Amministratore Unico di Tecnoinox.

“Con Zero Pensieri abbiamo messo in campo una soluzione praticabile, un modello di business alternativo che, senza avere l’ambizione di risolvere le criticità attuali, va ad allentare la morsa della carenza di disponibilità finanziarie e di liquidità che sta impedendo alle imprese, specie quelle medio-piccole, l’accesso agli strumenti di lavoro di cui necessitano per migliorare servizio e redditività".

Tecnoinox, che si era già contraddistinta in precedenza per iniziative a sostegno degli interessi della filiera di riferimento, si conferma tra le aziende più ricettive e attive nei confronti della clientela. In una congiuntura quale quella creata dall’emergenza sanitaria, che sta dettando cambiamenti estremamente rapidi nei paradigmi aziendali, le idee che propongono un nuovo modo, più collaborativo, di stare sul mercato e aprono nuove opportunità sono essenziali per tenere accesa la passione per il lavoro e la fiducia in un ritorno alla normalità.