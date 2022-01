TEDxUdine, parte il nuovo ciclo d'incontri

Il TEDxUdine inizia il 2022 con gli incontri targati TED Circles. Negli spazi del Niduh, il coworking artistico di via Bezzecca 73 a Udine, s'inaugura il nuovo anno con un altro appuntamento in presenza. Con le consuete modalità di confronto ideate da TED per coinvolgere piccoli gruppi di persone si affronteranno i temi legati all'umiltà.

Questo è l'argomento lanciato da TED per il mese di gennaio: "Iniziamo il nuovo anno partendo dal concetto di rimanere umili partendo da una necessaria riflessione su noi stessi, mettendo in discussione le nostre convinzioni, il rifiuto. E per farlo, lo staff del TED Circles proporrà un talk significativo dal quale partire per confrontarsi e dibattere", spiega la licenziataria di TEDxUdine, Eva De Marco. L'incontro è gratuito e aperto a tutti previa iscrizione a questo link. Per la partecipazione, in quanto evento in luogo chiuso, sarà necessario essere muniti di Green Pass rafforzato.

I TED Circles sono un format ideato da TED nel 2019 che punta a coinvolgere piccoli gruppi di persone affinché intavolino una discussione attorno ad argomenti proposti ogni mese da TED. A oggi sono più di 100 le organizzazioni che, in 33 Paesi, si stanno dando da fare per organizzare gli eventi, accogliendo con passione il potenziale dell’ iniziativa.

Obiettivo: costruire un movimento globale per connettere nel reale le persone e le conversazioni attraverso il potere delle idee.

TEDxUdine ha preso parte di questo progetto organizzando diversi Circles. Un’esperienza meravigliosa e incoraggiante perché è una rinascita: poter riportare la discussione nel reale, guardando le persone che si ha di fronte in maniera educata e pacifica, è una cosa alla quale forse non siamo più abituati.