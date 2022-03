TedxUdine rivendica la bellezza con l'evento Nove Muse

Dall'arte nelle sue diverse forme, ai valori profondi che possono rendere migliore l'esistenza. In un momento storico di forti tensioni, prima con le sofferenze di una pandemia, ora con gli orrori di una guerra, TedxUdine volge lo sguardo alla bellezza, proprio adesso che potrebbe sembrare qualcosa di superfluo, ma che invece superfluo non è.

Sabato 19 marzo, dalle 17 alle 21 il teatro Giovanni da Udine ospiterà l'evento annuale di TedxUdine: “Nove Muse”. Oggi l'appuntamento è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa dall'organizzatrice e licenziataria di TEDxUdine, Eva De Marco, insieme all'assessore alla Cultura del Comune di Udine, Fabrizio Cigolot e alla presenza dei partner e sponsor dell'evento.

"Ted – ricorda Eva De Marco – ha l'obiettivo di divulgare idee innovative e utili e attorno a esse stimolare il dialogo. E in questo dialogo, riteniamo che oggi sia doveroso chiederci se e quanto ci possa essere spazio per una profonda riflessione sulla bellezza. Tra gli eventi tragici di questi giorni, i due anni passati tra paure e sofferenze dovute all'emergenza sanitaria, di bellezza se n'è vista francamente poca. Ma in quanto umani abbiamo il dovere di resistere e proprio da questa resistenza nasce l'idea di farci guidare dalle “Nove Muse” che per la tradizione greca impersonificavano la bellezza e che sabato 19 saranno rivisitate in chiave contemporanea grazie a nove relatori d'eccezione, ognuno con un'esperienza e una storia professionale e di vita capaci di offrirci importanti spunti di riflessione".

I relatori che si alterneranno sul palco del teatro, a partire dalle 17, fino alla conclusione alle 20.35 saranno, dunque, Damiano Cantone (musa Consapevolezza), Federico Cautero (Arte), Giulia Mazza (Musica), Rita Maffei (Linguaggio), Federico Cecchin (Ironia), Elma Tataragic (Legami), Cristina Buttolo (Identità), Luciano Marson e Karin Friebel (Sostevivibilità), Federico Cussigh (Conoscenza).

"Ritengo – aggiunge l’assessore Cigolot – che il merito di Tedx sia da un lato quello di stimolare la riflessione e la partecipazione delle persone più giovani mettendole di fronte ai grandi temi e agli interrogativi della nostra società, dall’altro quello di leggere le esperienze più interessanti del nostro territorio in ottica globale".

Per partecipare all'evento è necessario acquistare il biglietto con la formula Early Bird solo per i primi 100 posti al prezzo di 30 euro. Esauriti i posti in Early Bird il prezzo sarà di 40 euro. Il biglietto giovani sotto i 26 anni ha un prezzo di 25 euro. Per i disabili che acquisteranno il biglietto e che hanno necessità di un accompagnatore, quest’ultimo avrà l’ingresso gratuito. I biglietti sono acquistabili on line su Vivaticket, oppure alla biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine da martedì a sabato dalle 16. alle 19 festivi esclusi. Nelle giornate di apertura delle prevendite la biglietteria è aperta anche dalle 9.30 alle 12.30.

L'evento è patrocinato dal Comune di Udine, da PromoTurismoFvg – Io Sono Friuli Venezia Giulia, dalla Direzione Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia – EcoFVG – Una Regione Sostenibile, e sostenuto da Autostar (Gruppo Autotorino spa), Primacassa Credito Cooperativo Fvg, CDA – Una scelta naturale, Quin srl – Gruppo Quid, Giovani Imprenditori Confartigianato Udine, Ufficina srl.

Parallelamente all'evento principale si svolgeranno anche varie attività collaterali. Il teatro girovagando: grazie a visite guidate teatralizzate a cura della compagnia Anà-Thema Teatro i visitatori potranno conoscere luoghi conosciuti come la sala, quelli inibiti al pubblico, come il retropalco e la torre di scena, insomma verranno svelati i segreti della grande macchina scenica del magnifico Teatrone.

Esiste un forte lato ambientalista e di attenzione alla sostenibilità di TedxUdine che in occasione di questo evento si tradurrà, attraverso “App A Word challenge”, nel contributo a rigenerare il Bosco Sacile di Carlino (Ud). Questa competizione, aperta a tutti, guida e incentiva le persone a vivere sostenibilmente attraverso tecniche di gamification, engagement e misurazione di impatto.

Con la challenge, al raggiungimento dell'obiettivo, pianteremo 10 alberi nel Bosco Sacile di Carlino. Inoltre, attraverso il nostro partner eFrame, calcoleremo la CO2 immessa con l'evento e acquisteremo degli alberi per annullarla.

Ted Circles: domenica 20 marzo, su prenotazione riservata a coloro che hanno acquistato il biglietto per l'evento “Nove Muse” sarà possibile partecipare ai Circles relativi ai talk visti il giorno prima a teatro. In omaggio ai possessori del biglietto la visione del film Stitches - Un legame privato (diretto da Miroslav Terzic, con Snezana Bogdanovic e Jovana Stojiljkovic), con la sceneggiatura di Elma Tataragic, una delle nove muse, che sarà presente alla proiezione domenica mattina al cinema Visionario.

Un dono sostenibile e sociale: In collaborazione con la cooperativa La Collina, TEDxUdine ha realizzato un dono speciale, che è allo stesso tempo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale: un'agenda realizzata con materiali di scarto e parte dei tessuti pregiati donati dalla tappezzeria Barison di Udine, resa possibile grazie al sostegno del partner dell'evento, Autostar.