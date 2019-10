Tempesta Vaia, dalla disgrazia un’opportunità

In tutte le regioni colpite dall’uragano Vaia cresce l’impegno per risolvere il problema delle ceppaie, ovvero la parte legnosa delle foreste abbattute più difficile da gestire. Se in altre regioni, in particolare in Veneto, sono emerse proposte anche molto ‘originali’, come quella di utilizzare cariche esplosive per distruggere nel terreno le ceppaie – con conseguenze immaginabili sull’ambiente – in Friuli la strada individuata guarda non solo al ripristino ambientale, ma anche alla valorizzazione del materiale asportato e al recupero dei terreni a scopo agricolo.

Questa idea è frutto della collaborazione di più soggetti sia privati sia pubblici: in primis le imprese boschive (Cigliani di Arta Terme, Diron di Sutrio e Agostinis di Reana), un’industria del calibro della Fantoni di Osoppo, Ersa e Regione. Ne è nato, così, un progetto pilota messo già in pratica in località Laghetti di Timau in comune di Paluzza, ai piedi del Passo di Monte Croce Carnico. In un appezzamento duramente colpito dall’uragano e dopo il prelievo di tronchi e ramaglie è stato avviato un processo di bonifica dalle ceppaie. Utilizzando macchinari anche di ultima generazione, si procede a espiantare la ceppaia – che può avere un peso fino a una tonnellata - e a ripulirla da terriccio e sassi, quindi viene spaccata e frantumata e il materiale ligneo ottenuto viene trasferito agli impianti di Osoppo per la produzione di pannelli. Ma non è tutto. Il terreno, anziché essere reimpiantato con essenze ad alto fusto, viene fresato per una successiva semina a prato creando le premesse per un allevamento zootecnico e dando così l’opportunità, in particolare per i giovani del posto, di impiantare una nuova attività.



Rischi idrogeologici

“Sin dalla prima fase post Vaia – spiega Tullio Bratta della Fantoni – è emerso, in tutta la sua gravità, quello che poi si è verificato essere un problema aggiuntivo ai danni causati dalla tempesta. Le ceppaie ribaltate e sollevate da terra, in effetti, oltre a rappresentare una quantità importante di materia prima legnosa che è opportuno rimuovere al più presto dalle foreste danneggiate, comportano un incremento del rischio idrogeologico, di quello per la viabilità e quindi per l’incolumità dei cittadini”.

A quel punto tre erano le soluzioni individuate a tavolino. La prima è l’asportazione e sotterramento in loco, ma era considerato un costo puro e quindi uno spreco, senza garantire poi la fruibilità delle aree e soprattutto la sicurezza idrogeologica dei terreni. La seconda è l’asportazione, il carico su camion e l’invio in discarica, ma anche in questo caso il costo sarebbe stato rivelante senza per altro la presenza in regione di impianti adeguati per lo smaltimento di questi rifiuti.

Terza ipotesi, l’asportazione, spaccatura e pulizia grossolana in loco, carico su camion e invio a impianti di riutilizzo delle ceppaie quali materia prima, considerata tale grazie alla deroga prevista dai provvedimenti legislativi emergenziali. Si tratta, comunque, di materiale utilizzabile solo nella produzione di pannelli truciolari ed è caratterizzato da una forte presenza di silice assorbita dalle radici, oltre che da inerti e sassolini, che richiede quindi passaggi ulteriori e costosi di pulizia.



La scelta vincente

Ed è quest’ultima la strada friulana individuata. Ovviamente, l’intervento è prioritario nelle aree vicine alle strade e in quelle in prossimità dei corsi d’acqua, proprio per evitare pericoli maggiori. Ma il progetto guarda oltre.

“Pur non avendo un livello di priorità immediata – continua Bratta – le aree destinate al recupero come prati per fienagione e pascolo rivestono un’importanza notevole sia in termini di estensione sia in termini di uso corretto ed economico del suolo, in quanto un’adeguata disponibilità di prati per utilizzo agricolo è fondamentale quale pre-condizione per il ritorno e lo sviluppo dell’attività imprenditoriale in Carnia”.

Del totale della superficie boschiva distrutta da Vaia, che si stima in circa tremila ettari, il progetto, escludendo i pendii troppo ripidi e di difficile accesso, stima nel 60% la superficie recuperabile, pari quindi a 1.800 ettari. Ma, come detto, il modello ideato in Carnia fa un passo ulteriore. In questo caso è stato determinante il coinvolgimento dell’agenzia regionale per l’agricoltura Ersa.



Pascolo sostenibile

“Abbiamo pensato se il ripristino dovesse portare a un reimpianto del bosco, che negli ultimi decenni ha aumentato considerevolmente la propria superficie per via dell’abbandono e dello spopolamento della montagna, oppure si poteva prefigurare l’opportunità di recuperare le aree più pianeggianti per l’attività zootecnica” spiega il tecnico Ennio Pittino. È stato così individuato, quale migliore soluzione, l’allevamento a pascolo integrale, in cui la mandria da settembre a primavera viene fatta pascolare a rotazione in diverse aree. In estate le vacche salgono in alpeggio e i prati servono per il foraggio da utilizzare in inverno. Moltissimi i vantaggi: dal benessere animale ai minori costi di produzione, alla concimazione in loco, per non parlare degli aspetti paesaggistici e anche turistici. La mungitura sarebbe svolta con un apposito carro mobile e per l’inverno sarebbe sufficiente un ricovero. Oltre alle mucche, per un ancora migliore utilizzo del pascolo, si possono integrare i cavalli e nelle aree marginali anche razze ovicaprine.

Il progetto ha superato il test e ai laghetti di Timau si sta completando l’intervento di recupero. Il modello quindi aspetta di essere replicato nel resto della montagna friulana colpita per dare un’opportunità importante di risollevarsi e guardare al futuro.