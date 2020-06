Tempo di assemblea per la Bcc di Staranzano e Villesse

L'assemblea della Bcc di Staranzano e Villesse è in programma giovedì 25 giugno, ma questa volta i soci la vivranno senza la presenza fisica, a causa dell’emergenza Covid. "Ci spiace molto - spiega il presidente Carlo Antonio Feruglio - visto che le nostre assemblee sono sempre state molto partecipate e sono un momento d'incontro e di relazione. Inoltre, c'è molto legame tra i soci e la banca".

Le modalità di partecipazione saranno diverse: sarà indicato un rappresentante designato unico, destinatario di tutte le intenzioni di voto dei soci (tramite posta con raccomandata o presso le filiali designate). Eventuali domande dei soci avranno risposta successiva sul sito della banca.

Sempre sul sito (www.bancastaranzano.it), nell'area loro riservata, i soci troveranno tutti i documenti (avviso di convocazione, rendiconto finanziario 2019, il modulo per porre domande e ricevere risposte, il modulo di delega al rappresentante).

"La nostra banca — ha commentato il presidente Feruglio — ha riversato sul territorio, e in particolare sui soci, molte risorse per il sostegno dello sviluppo e per gli investimenti della clientela locale.

Nel contempo si è deciso di portare avanti un programma virtuoso di riduzione del credito deteriorato in coerenza con le aspettative del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e con le rigorose normative della Bce. L'istituto ha infatti intrapreso un importante percorso di riassetto del comparto dei crediti deteriorati che ha sicuramente avuto degli impatti sul conto economico della Banca, ma non ha impedito al nostro Istituto di continuare a promuovere la coesione sociale ed il miglioramento delle condizioni morali e culturali della comunità, ad esempio aumentando i contributi di carattere benefico e le sponsorizzazioni a favore delle associazione ed enti del territorio: nel corso del 2019 sono stati 427 gli interventi che hanno permesso di destinare quasi 550 mila euro ad iniziative che generano un importante valore per la comunità”.

"Per continuare a svolgere il proprio ruolo propulsivo sull'economia locale e sui soci, la banca — spiega Gabriele Bellon, direttore della Bcc di Staranzano e Villesse — ha messo in atto una razionalizzazione delle strutture e della rete, che insieme al continuo processo di riduzione delle posizioni rischiose e alle nuove linee strategiche individuate, consentiranno un complessivo consolidamento aziendale volto a garantire la solidità della banca, nel rispetto delle finalità mutualistiche e di vicinanza al territorio che le sono proprie".

E' importante ricordare che nel corso del 2019 ha preso avvio il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con lo scopo di efficientare le banche aderenti potenziandone l'azione e sostenendole con un

sistema di garanzie incrociate teso ad assicurare la disponibilità di risorse per gli interventi di risanamento interni nel pieno rispetto delle caratteristiche distintive del credito cooperativo. “Siamo convinti che costruire un futuro sostenibile sia il messaggio importante che la nostra Banca deve dare al territorio alla comunità con le nostre 5P: pianeta, partnership, pace, persone e prosperità. L’essere una banca di persone è stato il motivo conduttore anche in questo periodo, quando abbiamo voluto rimanere vicini ai clienti, lasciando sempre tutte le filiali operative affinché per necessità o consulenza il nostro sostegno fosse sempre presente”.

"Inoltre", continua il Direttore, “gli interventi di riorganizzazione della rete degli sportelli, di efficientamento della rete distributiva, dei meccanismi di contatto con la clientela e dei relativi supporti a disposizione, l’adeguamento procedurale con riferimento alle principali novità normative intervenute nel corso del 2019 e il piano strategico 2020-2023, consentiranno un progressivo miglioramento della produttività della rete commerciale e l'ottimizzazione dell'efficienza operativa che include, tra l'altro, la specializzazione del personale e la divisionalizzazione organizzativa per segmenti di clientela, oltre che la digitalizzazione degli sportelli".

I NUMERI. L’esercizio 2019 si è chiuso con un utile netto di 5,2 milioni di euro e ha visto crescere le masse amministrate che hanno superato gli 1,3 miliardi di euro (+8%). Nel 2019 la banca registra una crescita del 6,4% degli impieghi verso la clientela arrivati a 517 milioni, privilegiando il rapporto di servizio alle economie dei territori serviti, in particolare alle famiglie e alle piccole imprese, mentre la raccolta della clientela si è attestata a 853 milioni di euro, segnando un importante aumento pari al 9,5% alimentata da una crescita della componente diretta.

Il bilancio si è chiuso con un patrimonio di 101 milioni di euro, con indici che risultano ampiamente superiori ai limiti di vigilanza: il rapporto tra capitale primario di classe 1 e attività ponderate per il rischio (CETI Capital Ratio) è risultato pari a 25,187%, così come il rapporto tra fondi propri e attività di rischio ponderate (TCR – Total Capital Ratio).