Tempo di bilanci per l'Agenzia Sviluppoimpresa

È un anno ricco di traguardi quello tratteggiato da AgenziaLavoro&SviluppoImpresa nel bilancio di fine 2020 tenutosi lo scorso 17 dicembre in un confronto aperto tra l'ente regionale e le imprese.

Subito dopo l'avvio della propria attività, ad agosto 2019, AgenziaLavoro&SviluppoImpresa insieme alla Regione ha dato vita a 5 tavoli di confronto e consultato un panel di oltre 50 aziende, in un percorso che ha visto anche il coinvolgimento di consorzi, cluster, categorie economiche, sindacati e imprese per definire e condividere le principali azioni del piano strategico che attua gli indirizzi della Regione.

La mission del nuovo ente è ascoltare e connettere le aziende del territorio, rendere più conosciute e meglio utilizzate le risorse messe a disposizione dal sistema regionale, svolgere studi e ricerche e accompagnare imprese e investitori nei progetti di investimento o insediamento delle loro attività in Friuli Venezia Giulia.

La pandemia in corso non ha fermato l'operato dell'Agenzia che grazie ad una forte digitalizzazione della propria attività è riuscita a coinvolgere più di 2600 operatori, entrando nelle aziende e negli studi dei professionisti con ben 15 webinar e 30 video informativi dedicati a fornire informazioni su tutte le misure messe in campo dall'Amministrazione regionale per far fronte alla crisi economica dovuta al Covid. Sono stati 2600 i partecipanti e quasi 200 le informative personalizzate rilasciate a imprese, consulenti o professionisti per orientarsi sulle opportunità regionali. È proseguito anche l'impegno di attrarre nuovi investimenti con l'elaborazione di 13 dossier per investitori, la predisposizione di 7 dossier strategici di investimento e l'organizzazione di una conferenza stampa con i giornalisti esteri per promuovere il territorio del Friuli Venezia Giulia come destinazione per progetti di insediamento e investimento.

In questi mesi, inoltre, l'Agenzia ha coordinato, nell'ambito della strategia di specializzazione intelligente (S3) del Friuli Venezia Giulia, il processo di scoperta imprenditoriale, un percorso realizzato in collaborazione con le strutture regionali, che ha visto il coinvolgimento di oltre 300 stakeholder impegnati in otto gruppi di lavoro tematici, l'organizzazione di due incontri pubblici con oltre 250 partecipanti ciascuno, e l'avvio di una consultazione online per raccogliere pareri qualificati e proposte sulle traiettorie di sviluppo del Friuli Venezia Giulia.

Sul fronte della ricerca, invece, sono stati avviati sette studi, ora in fase di completamento, per la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni professionali e lavorativi e per un'analisi di mappatura, comparazione e raccolta di buone pratiche nell'ambito del progetto "ecosistema digitale".

L'analisi di questi 16 mesi di attività è stata un'occasione di bilancio, scambio e stimolo per l'operato dell'Agenzia nel 2021. Dalla rilevazione di fabbisogni specifici, sono emerse idee e suggerimenti per un ulteriore potenziamento della comunicazione tra le parti e una crescita collettiva e inclusiva degli operatori del tessuto produttivo regionale: dalle grandi aziende note a livello internazionale alle piccole e medie imprese, alle startup innovative. L'incontro ha infine raccolto spunti per nuovi progetti e buone pratiche da avviare o implementare nel 2021, a beneficio di tutto il comparto imprenditoriale della regione.