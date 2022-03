Teresa Bortolin nuova presidente Anap Gorizia

È Teresa Bortolin la nuova presidente di Anap Gorizia, l’associazione dei pensionati autonomi di Confartigianato. Già vice presidente e Cavaliere della Repubblica, parrucchiera in pensione dopo 42 anni di servizio, Bortolin è stata eletta dalla Giunta esecutiva di Anap Gorizia e succede ad Alcide Bidut, scomparso nelle scorse settimane. L’elezione è avvenuta alla presenza del presidente dell’Anap Fvg e del Cupla Fvg, Pierino Chiandussi, del presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, e del presidente di Confartigianato Gorizia, Ariano Medeot.

Bortolin, da sempre iscritta a Confartigianato e nel 2003 insignita del titolo di “Maestro Artigiano”, è stata rappresentante di categoria nel 2006 e presidente del Movimento donne impresa di Gorizia nel 2012. Durante i suoi anni di attività, la nuova presidente Anap di Gorizia è stata insegnante tecnico allo Ial del capoluogo isontino, ha partecipato a diversi eventi e sfilate organizzati dall’associazione di categoria e da Mittel Moda.

"Continuerà il nostro impegno assiduo per valorizzare la presenza degli artigiani pensionati laddove sia possibile trasmettere sapere, saper fare ed esperienza – sottolinea la neo presidente – e lavoreremo in sinergia con Anap Fvg e con le istituzioni del territorio affinché i nostri associati possano godere di tutti i servizi, a partire da quelli socio-assistenziali e di prevenzione, per un invecchiamento attivo e partecipe della vita sociale".

Foto: da sinistra Chiandussi, Medeot, Tilatti, Bortolin e Gianfranco Treppi, segretario Anap Fvg