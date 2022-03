Terna, 110 milioni d'investimenti per la rete Fvg

L’aggiornamento del Piano Industriale di Terna 2021-2025 “Driving Energy” prevede in Friuli Venezia Giulia un incremento degli investimenti pari al 60% con un impegno di circa 110 milioni di euro per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale in funzione della transizione energetica di cui l’azienda è protagonista. Il complesso delle opere impiegherà 25 imprese e 120 tra operai e tecnici impegnati in attività di cantiere e lavorazioni in fabbrica.

Tra i principali interventi, la razionalizzazione della rete elettrica regionale associata all’entrata in esercizio del collegamento Udine - Redipuglia. La realizzazione dell’elettrodotto, indispensabile per la sicurezza e l’efficienza della rete friulana, ha permesso, a partire dal 2017, di avviare un importante piano di dismissioni di elettrodotti esistenti. Tra questi, la demolizione di 20 chilometri dell’elettrodotto Udine Nord Est – Redipuglia e di 47 chilometri dell’elettrodotto Istrago – Meduna. Il piano complessivo, al suo completamento, avrà consentito di demolire 110 chilometri di vecchie linee e circa 400 tralicci in 30 Comuni della bassa friulana.

In questo contesto, s'inseriscono i lavori di realizzazione, attualmente in corso, del collegamento in cavo interrato a 132kV “CP Udine Sud - Udine FS” la cui conclusione è prevista entro la fine dell’anno. La linea, lunga circa 8 chilometri, una volta consegnata al regolare esercizio, consentirà la demolizione di 29 chilometri dell’elettrodotto aereo “Udine RT – Redipuglia RT”.

In fase di completamento anche la dismissione di 1 chilometro dell’elettrodotto aereo a 220 kV “Udine Sud – Safau” resa possibile dalla realizzazione di nuovi tratti in cavo interrato.

Entro il 2022 partiranno, inoltre, i lavori per la realizzazione della variante in cavo 132 kV “CP Udine Sud – Cartiera Romanello”. Il collegamento interrato, lungo 2,2 chilometri consentirà di demolire 1,3 chilometri dell’esistente elettrodotto. Ulteriori interventi verranno avviati a seguito del rilascio delle relative autorizzazioni. Dell’investimento complessivo circa 70 milioni di euro di euro saranno destinati a interventi per ammodernamento e resilienza degli asset esistenti.

Terna, con 49 persone quotidianamente impegnate nello sviluppo e nella manutenzione della rete elettrica regionale, gestisce in Fvg oltre 2000 chilometri di linee in alta e altissima tensione e 24 stazioni elettriche.