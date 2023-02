Terremoto in Turchia e Siria, Allianz stanza sei milioni

Il Gruppo Allianz ha annunciato che metterà a disposizione 6 milioni di euro per sostenere gli sforzi di soccorso e ripresa a seguito dei terremoti in Turchia e Siria, inclusi fino a un milione di euro per fare il matching con le donazioni dei suoi dipendenti e agenti.

Oliver Bäte, CEO e Presidente del Board of Management di Allianz SE, ha dichiarato: "Il decisivo commitment di Allianz per 6 milioni di euro è un'espressione della nostra solidarietà verso i nostri colleghi e clienti, nonché verso i loro cari, colpiti dal sisma nella regione. Queste risorse sono anche un segno della nostra incrollabile fiducia nella capacità della società e degli individui di ricostruire e prosperare a seguito di disastri naturali. Le persone di Allianz, ovunque nel mondo, sono pronte a fare la propria parte nel sostenere questi sforzi".

Un milione di euro è già stato mobilitato attraverso una collaborazione di Allianz Türkiye, Allianz Partners e Allianz Trade in Turchia per sostenere un fondo locale speciale che fornisca soccorso immediato alle persone direttamente colpite dall’emergenza. La portata della prima ondata di sostegni spazia dalla ricerca e soccorso all'alloggio, al trasferimento e alla fornitura di altri beni di prima necessità. Di questo importo, 500.000 euro sono già stati stanziati.

Allianz farà inoltre il matching ossia pareggerà le donazioni dei dipendenti fino a un massimo di un milione di euro, grazie a una campagna di donazioni interne già in corso. Il Gruppo ha più di 2.000 dipendenti in Turchia. Il programma di assistenza ai dipendenti Allianz – disponibile per tutti i colleghi in tutto il mondo 24 ore su 24 – è stato attivato per supportare i colleghi Allianz in seguito al disastro.

Sirma Boshnakova, membro del Board di Allianz SE, ha dichiarato: "Mentre le devastanti conseguenze del terremoto continuano a manifestarsi, l'unica risposta appropriata è agire immediatamente, sia attraverso il sostegno finanziario sia attivando le varie reti di supporto di cui già disponiamo. Allianz ha legami forti e storici con la Turchia e le sue comunità da un secolo e stiamo facendo del nostro meglio per garantire la sicurezza e il supporto ai nostri clienti e ai nostri colleghi che stanno contribuendo direttamente sul campo".

Tolga Gurkan, CEO di Allianz Türkiye, ha dichiarato: "Siamo in stretto contatto con il nostro intero ecosistema, compresi i nostri colleghi di Allianz Türkiye, Allianz Partners e Allianz Trade, e con le autorità pubbliche, le ONG, i comuni e le associazioni mediche. Insieme, supereremo questo momento difficile e ricostruiremo meglio di prima".