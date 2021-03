Thyssenkrupp si affida ancora a Danieli

Thyssenkrupp Steel ha reso noto che, nell'ambito della sua strategia 20-30, sta investendo per migliorare ulteriormente la qualità della superficie delle lamiere di acciaio premium e, in questo contesto, ha ordinato due nuovi forni a trave mobile per il rinnovato laminatoio per nastri a caldo a Duisburg-Bruckhausen a Danieli Centro Combustion, controllata del gruppo di Buttrio che si è aggiudicata la gara internazionale per la fornitura.

"Il focus della Steel Strategy 20-30", spiega Thyssenkrupp in una nota, "è l'ottimizzazione mirata della rete di produzione e l'orientamento coerente del portafoglio di prodotti verso i mercati del futuro e le qualità di acciaio redditizie. Questi includono, ad esempio, acciai multifase ad alta resistenza, qualità con elevata qualità superficiale e acciai per la mobilità elettrica".

Per il gruppo tedesco "un elemento chiave dell'adeguamento della rete di produzione è la divisione della linea di laminazione di colata a Duisburg-Bruckhausen in una nuova linea di colata continua separata e una linea di laminazione separata. È qui che saranno utilizzati i nuovi forni a trave mobile. Le unità sono all'avanguardia in termini di consumo di carburante, emissioni e superfici di alta qualità delle lastre. Con questo investimento si creano le condizioni per ottimizzare le qualità superficiali dei prodotti finiti".

Danieli, dal canto suo, spiega che "con una capacità di carica a freddo di 380 tph, fino a 560 tph con carica a caldo, il design e le prestazioni del forno saranno basati sulla massimizzazione dell'efficienza energetica, sul consumo di carburante e sulla riduzione delle emissioni. L'ottimizzazione del sistema di combustione, già dimensionato per un'eventuale aggiunta di H2 fino al 48% in volume (H2% max. Circa 66%), porterà a un aumento dell'efficienza del forno e alla riduzione delle emissioni di CO2 fino a circa 53 kg/t con funzionamento continuo a massima produttività".

Il valore della commessa si aggira sui 60 milioni di euro. La messa in funzione del nuovo laminatoio è prevista all'inizio del 2024.