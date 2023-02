Til acquista un ulteriore 30 per cento del Trieste Marine Terminal

TiL, Terminal Investment Limited, società del Gruppo MSC, ha ricevuto da parte delle autorità competenti l’autorizzazione all’acquisto di un ulteriore 30% delle quote del Trieste Marine Terminal.

Con questa operazione TiL deterrà complessivamente l’80% della società che gestisce il Molo VII del porto di Trieste, il restante 20% continuerà a essere detenuto da T.O. Delta, operatore logistico multimodale.

I soci, condividendo una visione comune e di lungo periodo, hanno confermato gli incarichi alla società T.O. Delta spa che esprime l’attuale management - tra cui l’Amministratore Stefano Selvatici - con l’obiettivo di continuare a guidare la società nel raggiungimento degli obiettivi di crescita futuri. Tra questi, il progetto di espansione del TMT e lo sviluppo delle attività intermodali che rappresentano una sfida per tutta la portualità nazionale ed europea in chiave sostenibile.

Nel 2022 il Trieste Marine Terminal ha movimentato 733.053 Teu con una crescita del 15.8% rispetto all’anno precedente, un andamento confermato anche nei primi mesi del 2023 forte della joint venture tra i due soci e degli investimenti previsti per il rafforzamento del Molo VII che prevedono l’ampliamento della superficie di banchina e l’acquisto di nuove gru di banchina e di piazzale.