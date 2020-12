Tilatti e Buttazzoni nella Confartigianato nazionale

Il Friuli Venezia Giulia artigiano conferma e potenzia la sua voce a livello nazionale: il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, è entrato a far parte della Giunta esecutiva di Confartigianato nazionale con il neo presidente Marco Granelli.

L’imprenditrice Elena Buttazzoni di Corno di Rosazzo è entrata a far parte della Giunta esecutiva dei Giovani Imprenditori di Confartigianato. Altri 14 nomi dell’associazione imprenditoriale Fvg sono stati o riconfermati in posizioni di vertice o eletti per la prima volta in Consiglio.

È l’esito del rinnovo degli incarichi nazionali ultimatisi in queste ore, per incarichi della durata quadriennale. "Confartigianato Fvg riesce a mandare a Roma una squadra folta e rappresentativa di una molteplicità di settori, riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, che ha fatto crescere la consapevolezza attorno alla rappresentanza, e della disponibilità dei nostri imprenditori artigiani nel mettere a disposizione tempo, energie e risorse a favore delle Pmi di tutta Italia", commenta Tilatti, che il 21 dicembre conoscerà la delega che gli sarà affidata a livello nazionale nel corso del primo Consiglio dopo l’elezione in Giunta esecutiva decretata dall’Assemblea di Confartigianato Imprese.

Tilatti proseguirà così il suo impegno in ambito associativo portando a Roma un consolidato di 12 anni da presidente regionale di Confartigianato, di cui 10 vissuti anche come presidente degli artigiani udinesi.

Confermati alla presidenza nazionale della categoria Arredo Mauro Damiani e a quella della categoria Ict Fabrizio Peresson, che si apprestano così a vivere un secondo mandato della durata di quattro anni, portando l’esperienza e le idee che maturano a livello regionale come contributo per l’intero sistema.

Con loro affronteranno il bis di mandato cinque consiglieri nazionali: il pordenonese Francesco Francescut per i Marmisti, il goriziano Marco Bressan per la Meccanica e Subfornitura, l’udinese Giorgio Venudo per i Produttori Dolciario, il triestino Massimo Semeraro per la categoria Fotografi e Densi Tirelli, udinese, per le Imprese di Pulizia.

Quattro, invece, le new entry: sono stati infatti eletti consiglieri nazionali i presidenti di due neo costituite categorie: Alessandra De Rosa, che guida la categoria dedicata a Cinema e Audiovisi, e Orlando De Pra neo presidente della nuova categoria ragionale Imprese del Verde. Sono entrambi pordenonesi. Con loro siederanno nel Consiglio nazionale anche Francesca Comello, neo presidente regionale dei Restauratori e Valentino Pivetta, nuovo presidente dei Caseari.

Artigiani del Friuli Venezia Giulia sono anche gli imprenditori che rappresenteranno i vertici nazionali in particolari ambiti: Andrea Fantini di Gorizia è stato delegato a rappresentare Confartigianato Legno in ConLegno-Comitato FitOk, l’ organismo che organizza e controlla la filiera produttiva relativa agli imballaggi in legno; l’udinese Ruggero Scagnetti ha la delega nazionale per il Soccorso stradale e Giuliano Grendene, di Gorizia, è delegato in materia Isa (Indici sintetici di affidabilità) e per l’eventuale revisione della legge sull’autoriparazione.