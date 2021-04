Tmt conferma la crescita dei volumi

Al terminal container del Molo VII del Porto di Trieste tornano a crescere sia i TEU movimentati da nave a terra (ship-to-shore) sia quelli movimentati via treno. Trieste Marine Terminal comunica, infatti, che, nel primo trimestre del 2021, i TEU sono aumentati del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. Anche i volumi movimentati su rotaia sono aumentati del 6,5%, sempre se messi a confronto con i primi tre mesi del 2020.

“I dati di questo primo trimestre sono decisamente positivi, grazie soprattutto a un ottimo mese di marzo”, ha commentato in merito Stefano Selvatici, amministratore delegato di Trieste Marine Terminal. “La sfida che ci si prospetta adesso sarà riconfermare questo trend anche dopo il Capodanno cinese e il blocco del Canale di Suez: due fattori che rendono aprile un mese certamente più incerto, se parliamo di volumi”.

Dopo un 2020 da record, Trieste Marine Terminal si riconferma leader anche nel settore dei carichi eccezionali con 28 Project Cargo movimentati nel primo trimestre 2021, ponendosi come punto di riferimento in Adriatico per le industrie del Nord Italia, con una particolare attenzione ai mercati di riferimento dell'Europa centrale e orientale.

T.O. Delta Group è uno dei maggiori protagonisti nel panorama logistico e dei trasporti intermodali in Italia. Il Gruppo è attivo con investimenti nei terminal marittimi, interporti, società di trasporti, logistica e spedizioni. Dal 2004 controlla il Trieste Marine Terminal che gestisce il terminal container del Porto di Trieste, gateway per l’Italia Centro Orientale e il Centro-Est Europa.

L'hub dell’Alto Adriatico si completa con la "Compagnia Portuale" del Porto di Monfalcone, che gestisce circa il 75% dei volumi dello scalo (secondo in regione dopo Trieste), specializzato nella movimentazione di rinfuse solide, legname, prodotti legati all’industria metallurgica ed alle merci non containerizzate in genere. Sisam Agenti è la società del gruppo che copre le attività di agenzia, logistica di Project Cargo e Liquid Bulk.