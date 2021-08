T.O. Delta cede la Compagnia Portuale di Monfalcone

Con l'obiettivo di consolidare sempre di più la propria posizione nel settore dei container, T.O. Delta Group ha portato a termine la cessione della Compagnia Portuale di Monfalcone al gruppo F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture.

L’operazione porta a un ulteriore supporto agli investimenti strategici che il Gruppo ha in animo di realizzare in primis sul Porto di Trieste, con l'ampliamento e ammodernamento del Molo VII. Nello specifico, gli investimenti - stimati in circa 100 milioni di euro, divisi in quota paritetica con Msc - porteranno all'estensione della banchina del Molo VII e all’ulteriore ampliamento del parco ferroviario, all'acquisizione di due nuove gru di banchina di ultima generazione e all'acquisto di nuovi equipment di piazzale.

Al temine dei lavori, previsti finire entro il 2023, il terminal container giuliano sarà in grado di operare navi con navi di ultima generazione (oltre i 20.000 teus), con un aumento della capacità stimata del 35%. Questo rappresenta bene la strategia per il futuro della società, orientata a difendere la sua leadership come gateway di riferimento per l'Italia Centro Orientale e il Centro - Est Europa.

“Ringrazio tutte le donne e gli uomini che hanno condiviso una parte del cammino professionale di T.O. Delta, persone con le quali è nata una sincera amicizia oltre che un rapporto professionale basato sulla stima reciproca” fa sapere Stefano Selvatici, Amministratore Delegato di T.O. Delta S.p.A. “L’acquirente ha certificato il rispetto, scrupoloso, di tutti i parametri ESG (Environmental, Social and Governance) e questo merito lo dobbiamo condividere proprio con il gruppo di lavoro di Monfalcone. Ora iniziamo un capitolo nel quale rafforzeremo il nostro core-business in maniera tale da essere veramente l'interlocutore leader nella movimentazione portuale dei container”.

Per questa operazione T.O. Delta si è avvalsa dell’advisor legale Avvocato Carla Mambretti dello Studio Gattai, Minoli, Partners e dell’advisor finanziario Andrea Mandel-Mantello di AdviCorp PLC.