Tonutti e Alliance Etiquettes, alleanza per la crescita

Tonutti Tecniche Grafiche, uno dei principali player italiani nel mondo della stampa di etichette adesive per il mercato del vino e dell’alimentare, annuncia l’integrazione con Alliance Etiquettes, il gruppo francese di aziende specializzate nella stampa di etichette premium, nell’ottica di consolidamento della sua strategia di espansione. La famiglia Tonutti è ora azionista di minoranza del gruppo francese.

La Tonutti Tecniche Grafiche fu fondata nel 1945 da Pietro Mario Tonutti che divenne in poco tempo esperto nel vestire bottiglie di acquavite e liquori in primis, di vini poi. Dal 1960 la gestione aziendale passò al figlio Manlio Tonutti il quale diede grande impulso all’azienda rendendola leader di mercato a livello nazionale. Negli anni ’80, l’ingresso in azienda dei nipoti di Pietro Mario, Marco e Maria Teresa, ha favorito ulteriormente lo sviluppo e la crescita aziendale. Oggi la Tonutti Tecniche Grafiche, guidata da Maria Teresa, è riconosciuta in Italia e nel mondo della stampa per la sua creatività, per l’innovazione, la qualità, l’affidabilità, la reattività e il supporto ai clienti oltre che per l’impegno ambientale e sociale.

“Questa operazione consentirà un significativo sviluppo della nostra azienda familiare, noi ci crediamo fermamente e il nostro reinvestimento nel gruppo francese è un chiaro segnale della fiducia che riponiamo in questo progetto” afferma Maria Teresa Tonutti (nella foto), che rimane a capo dell’azienda di famiglia. Per Maria Teresa si tratta di un’evoluzione, non di una rivoluzione: “Continueremo a mantenere solidi i legami privilegiati con i nostri clienti storici e ora avremo l’opportunità di investire maggiormente ed aprirci a nuovi settori e nuovi mercati”.

Questa acquisizione è anche una grande opportunità per Alliance Etiquettes di sviluppare la propria presenza in Italia, partendo dalla regione Friuli-Venezia Giulia, nel mondo del vino e del Prosecco, dando al gruppo una connotazione internazionale.

Maria Teresa Tonutti sarà inoltre nominata “Responsabile Italia” del gruppo Alliance Etiquettes e membro del “Comitato Esecutivo Internazionale”, ora costituito da Oliver Laulan, Erik de Woillemont (CFO e MD del gruppo Alliance Etiquettes) e Maria Teresa Tonutti.

Alliance Etiquettes consolida in tal modo la propria leadership nel mondo della stampa premium.

Con sede a Fagagna, Tonutti si rivolge a una clientela diversificata nei mercati delle etichette per vino, alimenti, cosmetici e prodotti farmaceutici. Si distingue per la sua capacità industriale tecnologicamente all’avanguardia. Tonutti conta oggi più di 100 dipendenti e un fatturato di 21 milioni di euro.

Alliance Etiquettes ha così realizzato la sua decima operazione in termini di crescita esterna a partire dal 2015, portando il suo fatturato a oltre 120 milioni di euro. Il gruppo continua inoltre a individuare e a studiare ulteriori opportunità di crescita mirate sia in Francia che all’estero, in particolare nei Paesi dell’Europa meridionale.