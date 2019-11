Top 500 racconta il Sistema Pordenone

Il sistema Pordenone raccontato dalle migliori imprese del territorio sarà al centro dell'evento Top 500, organizzato in collaborazione col Messaggero Veneto, durante il quale sarà inaugurata la nuova agorà dell'Interporto di Pordenone, piazza coperta destinata a diverse iniziative.

Una celebrazione che vedrà Pordenone protagonista di un nodo logistico di primo piano nel campo del trasporto e della conservazione delle merci, in un progetto che avrà come importante partner la scuola grazie al nuovo corso di alternanza scuola-lavoro col Mattiussi-Pertini, istituto che dal prossimo anno avrà come materia di studio la logistica, in un'iniziativa che vede in scena Interporto, Fondazione Its accademia nautica dell'Adriatico-Trieste, Its Marco Polo-Venezia, Unindustria e Ial Fvg. A parlarne con imprenditori e rappresentanti del mondo della formazione professionale, i vertici di Unindustria.

"Top 500 terrà a battesimo la nuova agorà: sarà il primo evento che troverà spazio nella nuova piazza coperta che mancava all'Interporto e oggi sarà inaugurata", dice il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso. Una corte di mille metri quadrati ricavata tra palazzo di vetro e centro servizi ospiterà la celebrazione nel cuore del settore economico più forte e in espansione, nel quale si investe in maniera importante in costruzioni e trasporto su rotaia e sul quale stanno convergendo numerose richieste da parte delle imprese.

Un altro importante progetto prenderà avvio in primavera: il collegamento col treno Pordenone-Belgrado, "un Sistema Pordenone che sta investendo molto sul trasporto intermodale e che a settembre ha fatto partire da Pordenone il primo treno per l'Inghilterra. Interporto è una realtà autonoma e indipendente della Destra Tagliamento intesa a interpretare la vocazione industriale della nostra comunità e valorizzarne l’identità territoriale, costituita e rafforzata negli anni attraverso lo sviluppo economico e sociale. Ha dimostrato di saper superare le difficoltà scommettendo sul nostro territorio per un rinnovamento nell’ottica dell’avanzamento concorrenziale continuo; questo, unito al grande impegno che ha dimostrato nel campo dell’innovazione, della comunicazione d’impresa, delle partnership nazionali ed internazionali, della rete di esposizione e della formazione scolastica e professionale, ha dimostrato che Pordenone può e deve creare rete e può e deve ritagliarsi uno spazio importante sul palcoscenico dello sviluppo industriale come leader del Nordest ed esempio per tutta Italia", conclude Basso.