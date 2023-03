Torna a battere il cuore di un negozio in centro a Udine

Inaugurato oggi a Udine il nuovo Despar al piano terra dell’edificio all’angolo fra Via Cesare Battisti e via Del Gelso, aperto in affiliazione ad Aspiag Service srl, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar ed Interspar.

Dopo la chiusura nell’ottobre 2022 del precedente negozio con altra insegna che occupava gli spazi di via Battisti, la società friulana – storico partner di Despar in regione – ha deciso di intervenire e promuovere l’apertura di quello che è il quarto punto vendita dei Despar del Gallo in Friuli-Venezia Giulia, dopo Corno di Rosazzo, Trieste e Gorizia.

“La chiusura del punto vendita precedente ancora lo scorso ottobre - è il commento di Loris Furlanich, dei Despar del Gallo - aveva lasciato il quartiere sprovvisto di questa tipologia di servizio. Il nostro nuovo negozio a insegna Despar e il nostro format esclusivo siamo certi che contribuiranno al meglio a dare nuovo lustro a una zona estremamente centrale e strategica, creando anche nuova occupazione sul territorio”.

“L'apertura di un nuovo punto vendita della catena Despar nel cuore del centro storico di Udine è un esempio della capacità di osare degli imprenditori che premia il coraggio di fare impresa con lungimiranza” ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Bini, presente all'inaugurazione.