Torna la Summer School dedicata all’Intelligenza Artificiale

Dai Big Data alla Computer Vision, dall'informatica biomedica alla Human-Computer Interaction, sono numerosi i temi al centro della V edizione dell’AI-DLDA 2022 - From Deep Learning to Data Analytics, l'International Summer School sull'Intelligenza Artificiale, che dopo due anni online, torna in presenza a Udine dal 4 all’8 luglio 2022.

Dedicata a ricercatori, dottorandi e professionisti del settore ICT interessati ad approfondire e a essere aggiornati su studi accademici, applicazioni in ambito industriale e nuovi trend connessi al mondo dell’intelligenza artificiale, la summer school prevede un programma didattico articolato in sessioni mattutine in plenaria con speakers internazionali e laboratori pomeridiani differenziati per i partecipanti universitari e quelli business (imprenditori, professionisti ICT, ecc... ).

Le morning lectures sono tenute da docenti provenienti da scuole e università di prestigio internazionale: dall'EPFL - Scuola Politecnica Federale di Losanna (Svizzera) arriva Alexandre Alahi, dal Technische Universität Darmstadt (Germania) Jan Peters e dalla New York University (USA) Alfredo Canziani. Quest’ultimo è Assistant Teaching Professor of Computer Science and a Deep Learning Research Scientist, sotto la supervisione dei professori Kyunghyun Cho e Yann LeCun (quest’ultimo considerato uno dei massimi esperti al mondo nel campo dell'intelligenza artificiale).

Non mancano nel ricco programma lezioni di professori che insegnano in atenei italiani quali Giorgio Giacinto, docente di Ingegneria Informatica all'Università degli Studi di Cagliari, Marcello Pelillo, docente di Computer Science all'Università di Venezia e Primo Zingaretti, docente di Computer Graphics & Multimedia e Data processing systems all'Università Politecnica delle Marche.

Le lezioni, in programma in presenza a Udine nella sede universitaria di Palazzo Antonini, possono essere seguite anche in remoto in live streaming. Frequentare i corsi in presenza permette ai partecipanti di interagire con studenti e ricercatori provenienti da diverse parti del mondo e di avere l’opportunità di creare un rapporto diretto con i professionisti del settore e i rappresentanti di alcune aziende che lavorano nel campo dell’AI.

La summer school, che ha visto nelle quattro edizioni realizzate la partecipazione di 176 tra ricercatori e professionisti dell’ICT, è promossa dal Digital Innovation Hub (DIH) di Udine, Ditedi – Cluster ICT regionale, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell’Università di Udine e da Area Science Park, in collaborazione con CVPL Associazione Italiana per la Ricerca in Computer Vision, Pattern recognition e Machine Learning, AI REGIO e COMET Cluster Metalmeccanica FVG ed è organizzata nell’ambito delle attività del Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia, IP4FVG.

Le iscrizioni all’AI-DLDA 2022 - From Deep Learning to Data Analytics rimarranno aperte fino al 20 giugno per gli studenti che mirino ad ottenere una borsa di studio, per tutti gli altri, studenti senza borse e categoria business, le iscrizioni si chiuderanno giovedì 30 giugno.

Per maggiori informazioni e per iscriversi sul sito della AI-DLDA.