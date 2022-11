Torna Udine3D Forum

Udine3D Forum, il format creato da Confartigianato Udine dedicato alle tecnologie digitali, ritorna concentrando quest'anno la sua attenzione sul tema della conoscenza, intesa come capacità di produrre oggetti e servizi nuovi e creativi, ma anche di rivitalizzare le produzioni classiche. Una conoscenza che Udine 3D Forum intende contribuire a preservare, condividere e sviluppare. Quest’anno il festival, organizzato da Confartigianato Udine ritorna, ma in forma ridotta, articolato in due giornate - il 25 e 30 novembre - con tre incontri e al solito numerosi relatori che porteranno a Udine la loro visione sull’innovazione e le tecnologie digitali in continua evoluzione.

Il primo appuntamento, “Le nuove tecnologie di manifattura digitale per l'artigianato artistico”, è in programma per il 25 novembre, dalle 11 alle 13, nella sede di Friuli Innovazione, in via Jacopo Linussio 51.

Affronterà la rosa di possibilità che le tecnologie additive di produzione - stampanti 3D a polveri metalliche in particolare, come quelle di cui dispone Friuli Innovazione - offrono anche a chi produce effetti d’arte e complementi d’arredo. Oggetti estremamente complessi, che in passato richiedevano numerosi passaggi e costi molto elevati per la loro realizzazione e che oggi invece possono essere realizzati a costi competitivi. A introdurre i lavori sarà il padrone di casa, il presidente di Friuli Innovazione, Stefano Casaleggi, mentre a entrare nel merito della tecnologia e delle sue possibilità saranno Luigi Valan del FabLab FVG Friuli Innovazione, Omar Toso di Atanor srl e Fabio Nocent sempre di Friuli Innovazione.

Nella stessa giornata di venerdì 25 il Forum propone un altro appuntamento, stavolta nella sede di Confartigianato-Imprese Udine, in via del pozzo 8, dalle 18.30 alle 20. Tema: “Conoscenza artigiana: creare, conservare, condividere”. Un incontro che cercherà di capire come conciliare antichi mestieri ed esperienze con le nuove tecniche di lavorazione. A parlarne saranno Marco Sergio Pittoritto di Metalmed srl e Federico Cussigh di IT’S:B2B.

L’edizione 2022 di Udine 3D Forum si concluderà il 30 novembre 2022 con un ultimo appuntamento, realizzato con il contributo del Cata Artigianato FVG e della Regione FVG, che sarà ospitato sempre in via del Pozzo 8, dalle 18.30 alle 20, dedicato stavolta a “NFT e blockchain, la crypto economy a servizio dell'economia reale”. Ne parleranno Massimo Franceschet dell’Università degli Studi di Udine, Francesco Fiore di Finney Hub.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero previa registrazione sul sito www.udine3d.it