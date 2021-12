Tornano a crescere le nuove imprese artigiane

Nei primi nove mesi del 2021 in Friuli Venezia Giulia ci sono state 1.479 iscrizioni di nuove imprese artigiane, un dato superiore a quello registrato nel quinquennio precedente.

Nella nostra regione il flusso di imprese artigiane in ingresso è in aumento sia rispetto al primo anno di pandemia (+17,8%), sia rispetto al 2019 (+0,3%) e alla media del quinquennio pre-Covid (2015-2019: +0,6%).

In provincia di Udine tra gennaio e settembre le iscrizioni di imprese all’Albo Artigiano sono state 641, il 43% del dato regionale. Il flusso di iscrizioni è in ripresa rispetto al 2020 (+17,2%), ma resta sotto i livelli pre-pandemia (-0,6% sul 2019 e -5,4% sul quinquennio pre-Covid).

In regione l’andamento positivo delle iscrizioni non è confermato in tutti i comparti di attività: nel 2021 l’alimentare, il benessere (che comprende anche parrucchiere ed estetiste) e gli impianti (elettricisti, termoidraulici) sono in calo sia rispetto al 2020 sia rispetto al periodo pre-pandemia.

Altri comparti come l’artistico, la comunicazione e servizi innovativi, le manifatture e subforniture (in particolare la metalmeccanica) e il settore della moda recuperano rispetto al primo anno di pandemia ma restano ben al di sotto dei livelli pre-crisi.

I settori con natalità in crescita negli ultimi anni sono le costruzioni (al primo posto col +33,7%), le autoriparazioni e manutenzioni meccaniche, i trasporti, logistica e mobilità e i servizi alle imprese e terziario.

Rispetto al periodo pre-pandemia il calo è doppio tra le ditte femminili (-10%) rispetto alle maschili (-5%) calano le imprese con titolare giovane (under 40: -20%) crescono quelle con titolare “over” (+9%), in calo le imprese con titolare italiano o comunitario (-8%) e in crescita quelle con titolare extracomunitario (+3%).