Tornano gli appuntamenti di BarcolanaJob

Si chiama BarcolanaJob ed è un calendario di incontri online organizzati dalla Regione nell'ambito della manifestazione velica per promuovere attività, servizi e collaborazioni nei comparti del lavoro e della formazione.

"L'appuntamento con BarcolanaJob - spiega l'assessore regionale competente Alessia Rosolen - si rinnova anche nel 2020, seppur con un'offerta di eventi completamente online e un'attenzione particolare dedicata a temi legati ai cambiamenti provocati dalla pandemia. Dalla scuola all'economia, dal vivere quotidiano alle mansioni lavorative, l'impatto è stato brusco e i cambiamenti profondi. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti".

Per il settore scuola, formazione e orientamento, il primo incontro dal titolo "Nuove rotte: la sfida della cittadinanza digitale per scuole e famiglie" è programmato per lunedì 5 ottobre con inizio alle 17. Venerdì 9 ottobre alle 10 invece si terrà il secondo appuntamento "Dopo il diploma: un futuro nel settore del mare".

Per quanto riguarda invece il tema legato a lavoro e nuove assunzioni, mercoledì 7 ottobre alle 16 si parlerà di "Lavorare nel settore immobiliare: offerte di formazione e impiego", mentre giovedì 8 ottobre alle 15.30 il focus si concentrerà su "Edilizia e costruzioni: ricerche di personale e nuove professionalità".

Questi gli altri incontri. Imprese e professioni: martedì 6 ottobre, alle 16 "Profili e competenze per lavorare nel settore del mare. Incontro con le aziende"; mercoledì 7 ottobre alle 18 "La Regione Fvg per i professionisti: facciamo crescere la tua libera professione". Venerdì 9 ottobre alle 15.30 "Famiglia e lavoro: gli strumenti di conciliazione tra impegni di vita e lavoro".