“Transizione digitale - Strumenti a disposizione delle aziende” è il workshop organizzato dall’Università di Udine, in collaborazione con il Cluster FVG Legno Arredo Casa, presso l’Isis Carniello di Brugnera venerdì 25 novembre dalle 14.30 alle 18.

Dopo i saluti introduttivi di Alessandro Gasparetto, professore ordinario di Meccanica Applicata alle Macchine e direttore del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università di Udine, e di Angelo Montanari, professore ordinario di Informatica, coordinatore del Consiglio scientifico dell'ecosistema PNRR iNEST, delegato del Rettore per il Centro polifunzionale di Pordenone dell’Università di Udine, seguiranno gli interventi dei relatori, tutti dell’ateneo friulano, Lorenzo Scalera, ricercatore RTD-B (“I robot collaborativi: modalità di impiego avanzato nella linea di produzione”), Marco Sortino, professore associato di Tecnologie e sistemi di lavorazione (“Trasformazione digitale di prodotto e di processo”), Andrea Brunello, ricercatore RTD-B (“Strumenti informatici per la Data Science: dalla modellazione dell'informazione al machine learning”), Paolo Vidoni, professore di Statistica (“Strumenti statistici per la Data Science: dai modelli all'interpretazione e alla previsione dei fenomeni”). Infine, presentazioni di casi aziendali di successo a cura di BeanTech srl e Projecta srl; in chiusura, dibattito e conclusioni a cura del prof. Montanari. A seguire, un momento conviviale presso l’Innovation Platform del Cluster Arredo.

“E’ un risultato di sistema che collega l’università alle aziende di servizio e produttive - commenta il vicepresidente del Cluster Arredo Jacopo Galli - in una location che è un simbolo dell’innovazione, frutto del lavoro sinergico tra politica, enti formativi e aziende concorrenti sul mercato. Grazie al ruolo di Cluster, Federlegno e Assopannelli con il suo delegato Alessandro Corazza, le imprese si sono unite per dare nuova propulsione al sistema, poiché solo assieme si possono risolvere esigenze che, se affrontate individualmente, resterebbero senza soluzione”.