Transizione energetica: come affrontarla e con quali risorse?

Come affrontare e con quali risorse l’ormai inevitabile transizione energetica? Su quali fonti rinnovabili puntare? E il tema energetico, può diventare materia di contrattazione tra le parti sociali e, perché no, le istituzioni? Sono queste le domande al centro di una tavola rotonda promossa dalla Cisl Trieste Gorizia e dalla Fim Cisl Fvg ed in programma per venerdì 18 novembre, dalle 9, a Monfalcone (Auditorium dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico).

L’obiettivo dell’incontro – fanno sapere dalla Cisl – è quello di aprire, in modo pragmatico, una riflessione anche sul territorio, con le imprese e la politica sul futuro energetico che ci aspetta e soprattutto individuare percorsi e strategie da mettere in campo il prima possibile.

L’iniziativa sarà presentata dal referente Fim, Alessandro Contino, mentre gli spunti di discussione saranno affidati a due maxi esperti: Vittorio Murer, Managing director Westinghouse Italia e Luca Palumbo, Senior Advisor E4SD.

Interverranno alla tavola rotonda: Anna Cisint, sindaco di Monfalcone, Michela Anastasio, coordinatrice Cisl Trieste Gorizia, Michelangelo Agrusti, presidente Confindustria Alto Adriatico e Valerio D’Alò, segretario nazionale Fim Cisl. A condurre l’incontro sarà il segretario della Cisl Fvg, Alberto Monticco.