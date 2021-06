Transizione energetica, la filiera delle rinnovabili in Italia

Pubblicato il Rapporto sulla filiera delle tecnologie delle energie rinnovabili in Italia, realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Nel contesto della transizione energetica e dell’aumento della domanda di impianti e tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il Rapporto analizza la filiera delle imprese italiane che producono componentistica per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

Le fonti d’energia rinnovabile (FER) rappresentano un elemento cruciale della transizione energetica e sono destinate a conseguire un forte sviluppo nei prossimi anni, aumentando la domanda di impianti e tecnologie.

L’Italia rappresenta il secondo Paese produttore europeo, dopo la Germania, di tecnologie esclusivamente destinate alla produzione di energia rinnovabile, con la sola eccezione dell’eolico. L’analisi originale di un campione di aziende che producono componentistica destinata agli impianti FER porta a stimare un fatturato complessivo di 23 miliardi di euro per quasi 60mila occupati nel 2019. Circa il 31% del campione analizzato opera nel Triveneto, pari a 123 imprese, con una forte concentrazione nel Veneto (pari a 25% del campione).

L’Italia, con il 3% dell’export mondiale, è il sesto Paese esportatore di tecnologie per la produzione di energia rinnovabile (dopo Cina, Germania, Usa, Giappone e Hong Kong) e raggiunge il quarto posto nei moltiplicatori di velocità, comparto nel quale detiene un forte livello di specializzazione. Negli ultimi cinque anni l’export italiano è risultato mediamente pari a 4,7 miliardi di euro, con un saldo commerciale sempre positivo dal 2013. Il settore delle tecnologie FER ha mostrato una buona tenuta durante la pandemia: nel 2020 l’export italiano della componentistica per rinnovabili ha subito un calo del -2,3% contro il -10% del totale del manifatturiero.

Buono anche il posizionamento italiano dal punto di vista dell’attività brevettuale: nel 2018 risultavano poco meno di 1.200 brevetti italiani legati alle tecnologie FER e depositati presso l’European Patent Office. L’ambito di applicazione principale è il solare, con il 33% dei brevetti italiani nel fotovoltaico e il 22% nel termico, seguito dall’ eolico (16%). Le imprese del Triveneto confermano la loro posizione di spicco nell’innovazione tecnologica rappresentando più di un quarto (26,8%) del totale delle imprese con brevetti nelle tecnologie FER.

Secondo una prima mappatura delle imprese manifatturiere coinvolte nella filiera dell’idrogeno, emerge una forte specializzazione del Nord-Est, con impresa su cinque attiva nel Triveneto.

Un’analisi qualitativa, basata su interviste dirette a un campione di aziende del Triveneto, conferma la presenza sul territorio di imprese che hanno già cominciato, intra-muros e, spesso, con tempistiche pioneristiche, a portarsi avanti in diversi ambiti di ricerca applicata e prototipazione legati all’idrogeno. Dalle interviste emergono partecipazioni per l’assegnazione di fondi europei e anche rapporti di collaborazione sia con centri di ricerca nazionali ed esteri che con importanti clienti internazionali.

Nel Triveneto, come anche in altre parti d’Italia, si osserva lo sviluppo di iniziative per la formazione di filiere locali di produzione e utilizzo di idrogeno, in cui sono coinvolte realtà di micro, piccole e medie dimensioni le cui attività potranno sicuramente, insieme a quelle delle imprese delle rinnovabili, agire da volano della ripresa in chiave green dell’economia italiana.

QUI IL RAPPORTO