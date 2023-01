L’economia circolare ci insegna che gli scarti di produzione in molti casi possono essere un valore per l’impresa, se venduti come sottoprodotti. Spesso però le aziende continuano a smaltirli come rifiuti: per abitudine, per difficoltà a reperire le informazioni tecniche e normative, o perché non trovano aziende “a valle” interessate all’utilizzo di quei materiali di scarto.

L’evento “Rifiuto o valore? Trasformare gli scarti industriali in sottoprodotti”, organizzato da Area Science Park e Confindustria Alto Adriatico nell’ambito del progetto Enterprise Europe Network, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si terrà in modalità ibrida martedì 31 gennaio alle 9.

Durante il seminario sarà spiegato come valorizzare gli scarti industriali, trasformandoli in sottoprodotti. Verranno analizzati i requisiti normativi che le imprese devono rispettare per considerare lo scarto di produzione un sottoprodotto e verrà indicata la documentazione necessaria che le imprese devono rispettare per essere conformi alla legislazione. Attenzione particolare verrà inoltre dedicata al tema degli scarti del settore agroalimentare e alle modalità di utilizzo per la produzione di biogas e di fertilizzanti organici di alta qualità.