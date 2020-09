Trasformazione digitale, impreparate sette imprese su dieci

Il lockdown ha accelerato i processi di digitalizzazione delle aziende e, per i prossimi mesi, sono attesi piani governativi d'incentivazione come mai ne sono stati messi a disposizione. Non tutte le imprese, però, sono pronte a sfruttare l’enorme opportunità che si è generata: reingegnerizzare e snellire i processi di produzione e d’ufficio, introdurre automazione e tecnologie di frontiera (come ad esempio Machine Learning, Machine Vision, Intelligenza Artificiale, IoT, High-Performance Computing, virtualizzazione), migliorare la relazione con i clienti e aumentare l’efficienza, con un potenziale di crescita a due cifre. Chi rimane fuori rischia di essere marginalizzato.

Se ne parlerà venerdì 11 settembre a Vicenza (ore 15 a Palazzo Chiericati) nel corso dell’evento “La sfida della digitalizzazione per le PMI” promosso da Lean Experience Factory nell’ambito del Festival Città Impresa.

Lef 4.0 è il Centro d’eccellenza per la formazione esperienziale con sede a San Vito al Tagliamento, nato nel 2011 dalla joint venture tra McKinsey & Company e Unindustria Pordenone, Confindustria Udine, Polo Tecnologico di Pordenone, Consorzio Ponte Rosso, CCiaa di Pordenone.

“Secondo il Politecnico di Milano, il 74% delle Pmi è impreparato alla trasformazione digitale e questo è un dato preoccupante”, dice il direttore generale di Lean Experience Factory Paolo Candotti che aprirà il dibattito a Vicenza. “La nascita del nostro centro è la risposta concreta alla necessità delle aziende di sostenere un percorso di trasformazione nel lungo periodo. Grazie a LEF 4.0 abbiamo sostenuto lo sviluppo delle aziende verso un nuovo livello di eccellenza operativa, trasferendo le competenze necessarie per riqualificare il personale e metterlo in grado di guidare e realizzare una trasformazione Lean & Digital in tutte le fasi del business, grazie ai nostri laboratori dove, all’interno di una fabbrica modello reale, è possibile vivere un’esperienza immersiva, vedendo e toccando, in un ambiente neutrale e protetto, le migliori e più avanzate soluzioni organizzative e tecnologiche”.

Dal 2017 Lef 4.0 fa parte del network internazionale dei Digital Capability Center (DCC) di McKinsey and Company e della rete italiana dei Digital Innovation Hub (Diex), è inserita nell’iniziativa regionale IP4FVG e partecipa in qualità di partner a SMACT Competence Center del Nordest.