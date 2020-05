Trasporto Fvg in regola con il conta passeggeri Eurotech

Eurotech, con l’installazione dei suoi conta passeggeri su mezzi di trasporto, offre una soluzione in linea con le nuove esigenze di prevenzione nel settore del trasporto pubblico. Tra le numerose installazioni, sicuramente spicca quella a bordo degli autobus delle linee urbane ed extraurbane del Friuli Venezia Giulia. Il progetto, che ha coinvolto le flotte dei principali operatori di trasporto regionali, tra cui SAF, Trieste Trasporti, ATAP e ATP, iniziato alcuni anni fa, si è dimostrato di grande utilità per migliorare la gestione delle flotte e dei servizi di bordo per gli utenti.

L’installazione di conta passeggeri sugli autobus è stata resa obbligatoria a partire dal 2018 da un decreto nazionale, e risponde all’esigenza di monitorare in tempo reale il numero di passeggeri a bordo. “Grazie alla nostra soluzione di conteggio dei passeggieri, le TPL Regionali possono dotarsi di sistemi di bordo all’avanguardia che permettono di monitorare il numero di passeggeri in tempo reale, per una migliore gestione delle flotte, adattando i mezzi disponibili in base all’effettiva necessità, come ha fatto il Fvg” commenta Roberto Siagri, AD di Eurotech. “Inoltre, data la situazione contingente dovuta al diffondersi del Coronavirus, risulta ancora più importante tenere traccia del numero di persone che si spostano tramite i mezzi pubblici ed evitare eventuali sovraffollamenti”.

Grazie al conta passeggeri, infatti, le aziende di Trasporto Pubblico Locale sono in grado di conoscere in tempo reale il carico di persone su ogni mezzo in modo da poter porre in atto azioni per garantire la “distanza sociale” più opportuna in base alla capienza e alla tipologia del mezzo.

È quindi possibile che l’autista del mezzo e la centrale di monitoraggio possano intervenire immediatamente ed efficacemente, contingentando ad esempio la salita a bordo dei passeggeri o raddoppiando il servizio. I conta passeggeri di Eurotech consentono di realizzare sistemi all’avanguardia per il conteggio di persone in tempo reale, grazie alla loro elevatissima precisione e alle tecnologie Internet of Things (IoT) adottate per la loro connessione.