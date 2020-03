Trasporto merci, Austria e Slovenia verso il blocco

L’Austria, seguita a ruota dalla Slovenia, si appresta a bloccare il traffico italiano sui valichi compreso quello di merci su strada. Fino alla giornata di ieri sono stati effettuati sia al valico del Brennero sia a Tarvisio solo controlli sanitari a campione, ma altre più severe restrizioni sono state annunciate dalle Autorità austriache verso gli italiani.

Allo stato attuale delle informazioni i veicoli industriali italiani, a breve, potranno entrare in Austria solo previa esibizione di un certificato sanitario del conducente. Si ha notizia che sarebbe consentito l’attraversamento dell’Austria ai veicoli diretti in Germania o in un altro Paese europeo con l’obbligo di non sostare sul territorio austriaco. Ma non è escluso nel futuro più immediato il totale blocco degli italiani verso l’Austria. Se si dovesse giungere a un tanto, si arrecherebbe un danno irreversibile all’esportazioni italiane prima ancora che alle imprese di trasporto nazionale.

"Queste misure - osserva Denis Durisotto, presidente del Gruppo Trasporti e Logistica dell’Associazione - vengono adottate senza alcuna consultazione con il Governo italiano e nemmeno con Bruxelles. Confapi Fvg ha sollecitato la Conftrasporto, propria Associazione nazionale di riferimento per i trasporti, di richiedere al Governo la più rigorosa reciprocità di trattamento nei confronti dell’Austria e della Slovenia".