Trasporto merci, un tavolo contro abusivismo e concorrenza sleale

I fenomeni dell’abusivismo e della concorrenza sleale nel settore del trasporto merci su strada sono stati oggetto di un incontro tra il Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, e i rappresentanti di Confartigianato imprese Fvg, Cna Fvg, Confapi Fvg e Fai Fvg. Erano presenti anche il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per il Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Maggese, e il Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Trieste, Eugenio Amorosa.

Nel corso della riunione, dopo un’approfondita analisi, sono emerse più nel dettaglio le difficoltà che gli imprenditori del settore incontrano giornalmente nel confronto con i vettori stranieri legati, in particolare, alle violazioni delle disposizioni che disciplinano la pratica del cabotaggio.

Il Prefetto ha ascoltato con attenzione le problematiche illustrate e ha assicurato il coinvolgimento dei colleghi delle Prefetture della regione per la realizzazione d'iniziative coordinate per intensificare i controlli su strada e nelle aziende committenti e momenti di formazione e scambio d'informazioni.

Il Comandante del Compartimento della Polizia Stradale per il Fvg, dal canto suo, ha fornito informazioni in merito alle attività in corso e ha assicurato anche per il futuro un’attenta e mirata predisposizione di servizi per il controllo e il contrasto dei comportamenti illeciti.

In conclusione, si è concordato di avviare un percorso strutturato di collaborazione a livello regionale, con il coinvolgimento di tutte le Istituzioni e le Associazioni interessate, costituendo un tavolo permanente che abbia lo scopo di monitorare il fenomeno, favorire il confronto e il dialogo tra organi di vigilanza e associazioni di categoria e individuare strategie condivise di contrasto. Il tavolo permanente potrebbe poi articolarsi in ulteriori sezioni provinciali per affrontare le problematiche di carattere locale.

Al termine dell’incontro i rappresentanti della Associazioni di categoria hanno espresso soddisfazione rispetto alla proposta operativa concordata alla quale si darà concreta attuazione in tempi brevi.