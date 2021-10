Tre anni fa, la tempesta Vaia. Dal 26 al 30 ottobre 2018 Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige furono colpiti da una forte ondata di maltempo, con piogge intense, frane e raffiche di vento, che in alcune zone raggiunsero i 180 km/h, che rasero al suolo migliaia di ettari di boschi.

I Vigili del fuoco ricordano il loro impegno sul campo: mille pompieri impiegati per soccorsi alla popolazione, allagamenti diffusi, smottamenti, esondazioni di torrenti e corsi d’acqua, alberi e strutture abbattute o pericolanti, dissesti statici, in particolare nel Bellunese, il territorio più colpito.

Tre anni fa la tempesta Vaia colpì il Nord-Est provocando danni in Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia distruggendo ettari di bosco. Oltre 5.000 furono i soccorsi dei #vigilidelfuoco per assistenza alla popolazione, frane, esondazioni e alberi abbattuti #pernondimenticare pic.twitter.com/lHdyOpnKvP — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 28, 2021

A tre anni di distanza, questo evento drammatico ha avuto il merito di puntare i fari dell’opinione pubblica su una risorsa naturale, quella delle foreste, di cui il Friuli è ricco. Molto è stato fatto, ma la filiera intesa nel suo senso più ampio, cioè dal bosco alla casa, ha notevoli potenzialità che può ancora esprimere.

Per capire quali e come agganciarle, abbiamo ascoltato tre professionisti impegnati su diversi fronti ma dello stesso settore. Si tratta del dirigente regionale Rinaldo Comino, dell’agronomo forestale Michele Simonitti e dell’imprenditore boschivo Verio Solari. Tutti tre legati, però, dal trasmettere alle giovani generazioni la professionalità e la passione per il bosco, attraverso la loro collaborazione al Cefap, il centro di formazione che ha attivi anche corsi per professioni in ambito montano.

VISIONE FUTURA, SENZA DOGMATISMI

Investire è meglio che sostenere, spiega Rinaldo Comino, direttore del Servizio regionale Foreste e docente del Centro servizi per le foreste e le attività delle montagne (Cesfam).

A tre anni da Vaia come è oggi l’economia forestale regionale? Migliore o peggiore di prima? “Vaia è stato un fenomeno eccezionale: 3.700 ettari colpiti ma dei 320.000 ettari di superficie forestale regionale, circa 700.000 metri cubi di legname atterrato rapportato a un incremento medio annuo in volume dei nostri boschi comunque di 1.000.000 di metri cubi. Significa che il fenomeno, dove ha colpito, è stato devastante, ma rapportato su scala regionale seppure fenomeno grave riguarda una parte circoscritta del bosco regionale. Una non sufficiente varietà di età dei boschi e una inadeguata rete viaria agrosilvopastorale, soprattutto in termini qualitativi, non hanno consentito la giusta celerità delle attività di recupero del legname che è avvenuta comunque con grande sforzo delle imprese, dei Comuni e dell’amministrazione forestale regionale assieme alla Protezione civile e di tecnici agronomi forestali. Oggi l’economia forestale è migliore perché la domanda di legno continua comunque a crescere, questo non toglie che deve essere continuato ogni sforzo per rendere disponibile più materia prima locale per quanto nel pieno rispetto dei criteri di gestione forestale sostenibile e in linea con l’accordo interregionale di Verona del 26 febbraio 2016”.

Come vengono rigenerati i terreni danneggiati da Vaia? “Il primo intervento deve essere quello dell’adeguamento della viabilità forestale: anziché ripristinare sic et simpliciter le, a volte poche, infrastrutture esistenti, inadeguate sotto il profilo della sicurezza e onerose sotto il profilo della manutenzione, si devono continuare gli investimenti per disporne di sicura, con basse pendenze, in grado di resistere meglio agli eventi climatici più forti, di consentire anche interventi puntuali in caso di avversità come il bostrico, l’insetto che colpisce l’abete rosso, una delle conseguenze di Vaia, e in prospettiva di dare riposte positive per uno sviluppo del turismo lento e delle biciclette in raccordo con gli assi principali delle piste ciclabili. Per quanto concerne i terreni colpiti, il materiale legnoso deve essere esboscato e recuperato per gli impieghi industriali e artigianali o in via residuale per produrre energia rinnovabile, mentre per quanto riguarda la ricrescita va favorita quella naturale se ci sono le condizioni ecologiche e quella artificiale, con specie del luogo, dove questa è più lenta”.

Quali sono gli attuali handicap del sistema imprenditoriale boschivo? “Il sistema imprenditoriale boschivo regionale e nazionale in realtà ha fatto grandi passi avanti raccogliendo la sfida della meccanizzazione e nel contempo dotandosi di processi produttivi che garantiscono la credibilità ambientale dotandosi di certificazioni quali Pefc e Fsc (catena di custodia): il legno che producono e vendono è garantito sotto il profilo della gestione sostenibile delle foreste. Molte imprese hanno poi cominciato a organizzarsi in reti di imprese collaborando n modo più stretto con i trasformatori e con i proprietari forestali, favorendo de facto la trasformazione in loco della materia prima: questo è un percorso che deve continuare, senza dogmatismi e considerando che il Friuli Venezia Giulia è una regione di confine, dove sono normali, opportuni e necessari anche scambi commerciali con Austria, Slovenia e altri Paesi. Il driver deve essere la manutenzione del territorio in opposizione all’abbandono e la gestione sostenibile delle foreste, con riguardo a biodiversità e fruizione turistica”.

In loco si trovano le professionalità richieste? “Le professionalità ci sono, la partita vera è assicurare di concerto con le imprese, formazione e aggiornamento continuo, da un lato, e garanzia di lavoro nel medio termine spostando dove possibile la gestione dei boschi per singoli lotti al taglio verso concessioni pluriennali a imprese forestali qualificate e certificate”.

A valle del bosco la filiera industriale è adeguata? Richiede forse nuovi investimenti? “Il comparto della filiera legno, che oggi può contare su una fondamentale visione comune tra Assessorati alle Attività produttive e quello alle Foreste, può puntare a dare risposte ai fabbisogni dell’altro anello del sistema che va ammodernato e aiutato che è quello delle segherie e della prima trasformazione in generale, sempre in una logica di sostenibilità ambientale. In tutto questo un ruolo fondamentale e strategico di proposta e di gestione di alcuni servizi è svolto dal Cluster regionale del legno e dell’arredo casa; in via secondaria ma non meno importante per gli aspetti legati allo sviluppo della bioeconomia e quindi della valorizzazione dei sottoprodotti della filiera legno strategico è il Cluster agroalimentare del Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda il settore più strettamente industriale l’obiettivo è assicurare ben maggiori quantitativi e in tempi certi di materia prima, riducendo gli impatti ambientali del trasporto della stessa dalle lunghe distanze. In questo senso va continuata la politica di infrastrutturazione delle aree forestale, interessata per il potenziale produttivo anche l’area prealpina e continuata l’azione di sostegno anche a favore della pioppicoltura di pianura, eccellenza della nostra regione e che avviene ove sostenuta con fondi dell’Unione Europea solo a patto di adottare sistemi produttivi a basso impatto e quindi certificati ambientalmente. In linea di principio e quindi comunque con le dovute eccezioni, vanno privilegiate sia in foresta sia nella catena di trasformazione, politiche di investimento rispetto a sostegni finanziari riconducibili a spesa corrente, i dati dimostrano che seppur utili interventi quali indennizzi per l’impatto sui prezzi delle materie prime dovute a calamità, queste misure devono essere sempre accompagnate da investimenti per risolvere ancorché in parte ma certamente duraturo i gap che ancora il comparto della filiera legno ha sotto il profilo del processo produttivo, e quindi dei costi, e valorizzare così la grande qualità del lavoro e dei prodotti dell’insieme delle imprese regionali”.

SERVE UN ORIZZONTE PIÙ AMPIO

Incertezza del presente determinata dalle oscillazioni del prezzo della materia prima, ma anche fiducia nel futuro per un settore che ha saputo reagire bene al disastro causato da Vaia. È questa la valutazione che fa Michele Simonitti, agronomo forestale, nonché docente del Cefap.

Dopo Vaia l’economia forestale regionale è migliore o peggiore? “È una domanda complessa che meriterebbe indubbiamente un’analisi approfondita. Diciamo che notevoli sono stati gli sforzi messi in atto in seguito a questo evento, che nel complesso ha turbato uno stato di normalità sul quale i programmi di sviluppo stavano facendo il loro naturale decorso. Le forze messe in campo, locali e non, hanno permesso di recuperare una buona percentuale delle foreste che hanno subito danni e di questo un plauso particolare va sicuramente alle imprese forestali che complessivamente hanno lavorato senza interruzione, facendo anche investimenti mirati sulla meccanizzazione anche di carattere avanzato che hanno permesso di migliorare la capacità operativa in un contesto anomalo fatto di insidie, pericoli e rischi maggiori e chiare difficoltà operative. Questa grande disponibilità di materiale legnoso ha sicuramente causato dei rimbalzi significativi sul mercato del legno tondo, determinando di fatto un forte deprezzamento legato alle enormi quantità di legno disponibile. Da un lato la proprietà forestale ha in parte arginato le perdite patrimoniali grazie agli indennizzi prontamente previsti dalla Regione, per contro si è assistito a un chiaro deprezzamento del valore degli assortimenti ricavabili (legname tondo) che ha determinato una forte riduzione delle marginalità per le imprese boschive. La diffusione delle fitopatologie, come il Bostrico tipografo, e i problemi pandemici successivamente a questi eventi non hanno sicuramente contribuito a migliorare la situazione generale, anzi hanno ulteriormente appesantito una realtà che, nel complesso, ha fatto sicuramente sentire i sui effetti soprattutto al mondo delle imprese boschive".

"In questo quadro di oggettive difficoltà la Regione si è sicuramente adoperata per mettere in campo strumenti di sostegno validi a supporto di investimenti e interventi (viabilità forestale, contributi ai costi di utilizzazione). Senza questi interventi regionali e alla luce delle condizioni di mercato del legno tondo, difficilmente molte foreste danneggiate non avrebbero trovato convenienza economica nell’esecuzione degli interventi di recupero. Ora come ora la situazione però ha fatto un mutamento radicale legato anche alle dinamiche di mercato a livello mondiale che fanno sentire la loro influenza a livello locale. L’improvvisa grande richiesta di materiale tondo associata a una sua ridotta disponibilità hanno di fatto provocato un aumento importante del valore del legname che nel complesso lascia ben sperare i primi anelli della filiera costituiti dalla proprietà forestale e dalle imprese boschive. In questo momento pertanto è l’industria di prima trasformazione (segherie) che si trova in oggettive difficoltà stante la chiara incertezza nel reperire materiale tondo anche alla luce della notevole capacità concorrenziale dell’industria austriaca. Nel complesso quindi, dopo un largo periodo di ‘ubriacatura’ causata da questo evento, nel quale non vi è stato molto tempo per pensare o capire ma si è privilegiato di fatto l’agire, adesso si avverte una certa incertezza nel prossimo futuro ma parallelamente anche una certa vitalità e fiducia. Considerando i notevoli investimenti in termini di infrastrutture viarie e di meccanizzazione forestale sicuramente sono stati fatti notevoli passi avanti, che nel complesso daranno i loro frutti anche in futuro anche alla luce delle prossime programmazioni di sviluppo che impiegheranno notevoli risorse per l’intera filiera. Filiera che dovrà necessariamente anche considerare l’opportunità di gestire la grande percentuale delle foreste di proprietà privata, che nel complesso della superficie forestale regionale incide per ben il 60% e che a tutt’oggi risulta molto poco gestita rispetto a quanto si è fatto, si sta facendo e si farà ancora per la proprietà forestale pubblica”.

I terreni direttamente interessati da Vaia sono stati rinnovati? “Premetto che la tempesta ha danneggiato perlopiù abeti rossi e questo aspetto è legato al fatto che questa pianta ha radici molto superficiali che non scendono al di sotto del mezzo metro. Associando tale caratteristica morfologica alla diffusa coetanizzazione delle foreste, il fenomeno degli schianti si è manifestato con una dinamica che riconduce all’effetto domino provocando la caduta delle piante come se fossero tessere affiancate una accanto all’altra. Abete bianco, faggio e larice hanno un apparato radicale fittonante e profondo pertanto hanno retto con maggior capacità di resistenza nei confronti di questi forti venti che associati a grandi quantità di pioggia caduta al suolo hanno determinato questa catastrofe. A distanza di soli tre anni da questo evento e girando per boschi per svariati motivi si nota comunque una certa vitalità nella rinnovazione naturale che nel complesso lascia ben sperare per il futuro. La pratica del rimboschimento può contribuire nella fase di ricostruzione dei boschi danneggiati ad accelerare le dinamiche naturali avendo la cortezza di assecondare i sistemi naturali senza forzature. A tal riguardo paghiamo sicuramente lo scotto di avere una vivaistica regionale debole che non potrà supportare in toto questo tipo di interventi e pertanto, gioco forza, sarà necessario rifarsi alle realtà vivaistiche fuori regione e oltre confine. Il rimboschimento dipende, inoltre, molto dalla variabile dell’altitudine. Salendo di quota i cicli vitali sono più lenti. Nel complesso, in alcune foreste regionali, per rivedere abeti rossi che avevano 60-70 centimetri di diametro dovremo aspettare almeno un secolo e mezzo. Quindi sarà necessario avere tanta pazienza”.

Cosa manca ancora alla filiera locale? “Nonostante tutto c’è molto da fare ancora. Abbiamo moltissime imprese individuali e pochissime imprese strutturate. Nel complesso notevoli sono i passi fatti nella direzione degli investimenti per la meccanizzazione forestale, ma ancora molto dobbiamo fare nella direzione della qualità delle maestranze, nella direzione della formazione tecnica e nella direzione della formazione legata alla sicurezza in generale e specifica. Le imprese boschive lamentano giusta mente e con una certa condivisione la carenza di personale qualificato. Oggi in bosco si lavora molto con cicli continui che prevedono l’uso di macchine sofisticate in cui c’è una forte componente informatica. Parlo di moderne gru a cavo, di forwarder e harvester, di macchine combinate e cippatrici. Si tratta di macchine peraltro molto costose che presuppongono investimenti molto importanti in un ambito lavorativo spesso fatto di marginalità severe e per giustificare tali investimenti è necessario giornalmente avere elevati standard di produzione ed efficienza nel ciclo produttivo. Questo in parte è colmato dalla meccanizzazione, ma una buona parte è altresì colmato dalla professionalità di chi opera e dall’organizzazione aziendale che spesso quest’ultimi lasciano ancora intravvedere criticità importanti".

"Fino a ora tutti questi investimenti hanno trovato sostegno nei vari strumenti di supporto regionali ed europei. Chiaramente in loro assenza, penso che buona parte di questi investimenti non si sarebbero concretizzati. Tutto questo è anche legato a una oggettiva difficoltà delle imprese boschive ad avere una continuità nelle attività che svolge in quanto le opportunità di lavoro quasi sempre derivano dalla vendita ‘in piedi’ dei lotti boschivi per opera della proprietà pubblica che affida questi interventi attraverso un lungo percorso fatto di procedure con ritardi e lungaggini spesso in antitesi alle esigenze delle imprese private. Per questo motivo si parla da parecchio tempo di affidamenti pluriennali per la gestione attiva delle foreste, largamente condiviso anche nei punti dell’accordo interregionale prelievo legno sottoscritto a Verona nel 2016. Fino ad oggi, tranne qualche timido tentativo che non ha nulla a che vedere con un vero affidamento gestionale pluriennale, non sono mai stati fatti affidamenti di questa tipologia da parte di nessun ente locale. Questo aspetto è probabilmente legato anche all’incertezza di affidare la gestione di un patrimonio pubblico a un soggetto, quale l’impresa boschiva, che ancora oggi lo si ritiene debole per garantire una buona gestione sostenibile delle foreste pubbliche, pur riconoscendo che questo modello potrebbe superare tutte le dinamiche di gestione, proprie dell’ente pubblico, ritenute un limite che rallenta e non dà quella continuità nella produzione forestale che si ripercuote inevitabilmente su tutta la filiera. Nel contesto potrebbe diventare un argomento interessante meritevole di approfondimento la figura del manager forestale che, nel contesto della gestione della proprietà pubblica, potrebbe diventare un elemento di valorizzazione ed efficientamento del processo produttivo”.

Ma le imprese, oggi, trovano in loco il personale necessario? “Molto difficile trovare professionalità o comunque molto poche. Il motivo è legato all’offerta formativa. Siamo ancora deboli poiché pur avendo validi contenitori come la realtà del Centro regionale di Paluzza che potrebbe diventare una eccellenza nell’offerta formativa, ancora oggi è molto difficile utilizzare questa risorsa come viene fatto da sempre nelle realtà svizzere, austriache e altoatesine. Per porre rimedio è importante stringere le giuste sinergie per sfruttare al meglio tutte le singole risorse che possono e devono diventare un riferimento per i più giovani che vogliono fare questo mestiere, ma anche per le imprese che quotidianamente hanno la necessità di progredire e poter disporre di personale qualificato e per le professioni tecniche di supporto all’intero sistema della filiera”.

FARE CHIAREZZA SUL MODELLO PRODUTTIVO

Da una alterazione del mercato molte piccole attività della filiera si ritroveranno fuori dal sistema produttivo. A paventare il rischio è l’imprenditore boschivo Verio Solari. Quali sono state le conseguenze imprenditoriali di Vaia? “Ritengo peggiore. Molte piccole imprese e anche singoli artigiani si sono abituati a fare gli intermediari con ditte estere e in maniera semplice hanno potuto ottenere ricavi migliori, puntando sulla quantità piuttosto che sulla qualità. Quando terminerà questa alterazione del mercato si troveranno al margine del sistema produttivo, non avendo fatto investimenti né in tecnologia né in capitale umano. Non c’è più una cultura del taglio colturale nei lotti tradizionali, ma si è diffusa già una mentalità centroeuropea, di taglio a ‘raso’, che viene vista spesso come una normalità, mentre per i nostri boschi è essenzialmente un’eccezione. L’aspetto positivo è che tutti, imprese e proprietari (pubblici e privati) hanno toccato con mano un’altra realtà produttiva in ambito forestale, molto più economicistica e industriale e meno rispettosa dell’ambiente, a mio parere senza un adeguato tornaconto economico. È necessaria una profonda riflessione su questo approccio e un chiarimento sul fatto che alcune tecniche di utilizzazione non sono del tutto applicabili in condizioni di normalità gestionale”.

Come sono stati rigenerati i terreni danneggiati? “Diversi proprietari hanno pensato che il rimboschimento con conifere, prevalentemente abete rosso e larice, sia la soluzione migliore per la ricostruzione dei boschi e sono stati spinti in questa direzione anche dai generosi contributi della Regione. Altri proprietari ritengono invece che si debbano lasciare i boschi alla libera evoluzione e la natura provvederà a creare formazioni boschive in equilibrio con l’ambiente. Solo in pochi casi ci sono scelte originali. Alcuni intendono recuperare parte delle aree schiantate, che spesso erano rimboschimenti su vecchi prati o pascoli, riportandole alla coltura prativa a scopo zootecnico. Personalmente, come proprietario di un bosco schiantato da Vaia, ritengo che sia utile e produttivo per gli anni futuri cercare di ricostruirlo seguendo le indicazioni naturali, ma dandogli un significato diverso. Prendendo spunto dalle sempre più evidenti difficoltà delle conifere a vegetare alle quote inferiori a causa della variabilità del clima, la mia personale intenzione era di realizzare nel tempo un bosco che io definisco ‘alimentare’ perché saranno utilizzate numerose specie arboree che sono caratterizzate anche da una produzione di frutti. L’esempio classico per le nostre zone è il noce che veniva coltivato tradizionalmente per entrambi gli scopi: produzione di frutti e di legno pregiato. Ma ci sono numerose altre specie che si prestano a questo scopo come ad esempio il ciliegio, il castagno, alcune varietà di peri, alcune varietà di pruni e sorbi, il kaki, oltre a specie arboree forestali classiche (tiglio, acero, carpino, olmo) e diverse specie arbustive. Ritengo quindi che si debba uscire dal concetto di bosco visto esclusivamente sotto l’aspetto della produzione legnosa quando, per condizioni specifiche stazionali, può fornire anche una buona produzione di frutti o altro, da cui il proprietario può ricavare un reddito”.

Quali sono i nodi che rimango al pettine? “Le imprese forestali locali, salvo alcune eccezioni non sono molto strutturate, e questo naturalmente limita non poco sia la capacità produttiva che la visione del futuro. Da questo punto di vista ritengo che ci siano due aspetti molto importanti che andrebbero affrontati come comunità di montagna. Il primo è quello culturale. Mi riferisco al concetto più ampio di cultura e in particolare a quella tradizionale locale che crea un’identità territoriale molto forte. A mio parere se non c’è una profonda conoscenza delle proprie radici e quindi della storia che ha portato alla situazione attuale, di come funziona l’economia del settore e l’economia generale della montagna e di come dovrebbe funzionare per poter essere veramente sostenibile e integrata con il territorio, di quali sono le potenzialità produttive del territorio e dei metodi per valorizzarle, non si riuscirà a ottenere risultati positivi e stabili nel tempo, le persone si daranno da fare ma in realtà non avranno la possibilità di mettere a fuoco l’obiettivo da raggiungere e il percorso da fare Il secondo aspetto riguarda la formazione. Strettamente legata al punto precedente è la necessità di una formazione che trasmetta cultura e non solo nozioni tecniche. Quindi il percorso formativo deve iniziare fin dalla scuola primaria e i giovani devono percepire la ricchezza culturale della loro terra e imparare ad apprezzarla. Questo consentirà loro di fare scelte più vantaggiose per la propria vita. Naturalmente questo percorso di formazione non deve interrompersi nel tempo, ma dovrà accompagnare il lavoratore e i titolari d’impresa nel loro ciclo lavorativo per consentire un continuo aggiornamento tecnico e professionale. Da ultimo, ma non meno importante, il mercato locale è alquanto frammentato e manca, per le ditte di utilizzazione, la sicurezza di continuità del lavoro. Nonostante tutte le proprietà forestali pubbliche, che in Carnia sono la grande maggioranza, siano pianificate, in realtà i proprietari non seguono tale pianificazione e non stringono accordi con le ditte per assegnare piani di utilizzazione dei boschi pluriennali, che darebbero alle imprese maggiore tranquillità operativa ed economica”.

Ha parlato di formazione… ma si trovano giovani? “Anche qui ci sono profondi aspetti culturali che influiscono sulla scarsità di manodopera nel settore forestale ma anche in quello agricolo. Per troppo tempo, con l’industrializzazione del Paese, la figura del boscaiolo e del contadino è stata ritenuta degradante e riservata a coloro che non avevano adeguate capacità per affrontare e svolgere altri lavori. Questa distorsione è tuttora molto diffusa nella nostra società, nonostante un boscaiolo possa avere livelli retributivi comparabili con altre professioni o anche superiori. Si tratta quindi di recuperare e valorizzare l’immagine di questa professione a livello sociale e agire molto sull’aspetto formativo. Una maggiore strutturazione delle imprese di utilizzazione sarebbe necessaria per garantire una maggiore redditività, una sicurezza di continuità lavorativa e una maggiore innovazione nel settore”.

A valle del bosco la filiera industriale è adeguata? “Assolutamente no. Il sistema della prima lavorazione è del tutto inadeguato alle necessità e quindi una buona parte del legname tondo trova collocazione fuori regione, sia in Italia sia in Austria e Slovenia. Le nostre segherie non hanno la capacità produttiva per segare tutto il legname tondo regionale e per certi versi nemmeno lo vogliono fare, almeno questa è la percezione. Essendo tecnologicamente non adeguate ai tempi non riescono nemmeno a remunerare sufficientemente il legno a loro conferito. Sicuramente sono necessari nuovi investimenti in tecnologia avanzata, sia per la segagione sia per eventuali ulteriori lavorazioni, ma ritengo indispensabile per le nostre segherie in particolare, un cambio di passo con investimenti in risorse umane per una nuova e più adeguata impostazione del marketing e commercializzazione dei prodotti e una migliore valorizzazione degli stessi. I segati di qualità devono essere valorizzati, anche finanziariamente, perché sono questi che portano in alto tutti i prezzi dei restanti assortimenti. Sorge il sospetto che ci sia volutamente una certa ‘omertà’ nella diffusione dei prezzi dei diversi assortimenti per evitare, per quanto possibile, un aumento del prezzo dei tronchi in fornitura. La ricorrente lamentela delle segherie locali, circa la vendita del legname della Carnia fuori regione, non ha motivo di esistere, in quanto ogni impresa che si rispetti ha l’obbligo morale verso i titolari e i dipendenti di ottenere il massimo dalla vendita sul mercato dei propri prodotti. In un mercato europeo aperto non ha senso per le ditte di utilizzazione limitare la commercializzazione al mercato locale soprattutto quando questo non è in grado, o non vuole, praticare i prezzi correnti in ambito regionale e interregionale”.