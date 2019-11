Tre ipermercati Bennet passano al gruppo VéGé

Sono tre gli ipermercati Bennet presenti in Friuli Venezia Giulia interessati all'ingresso del marchio comasco nel gruppo VéGé, che annovera un ampio numero di reti del retail commerciale, anch'esse presenti nella nostra regione, come Maxì, Sirene Blu, Spak e Il Tulipano.

Il progetto aggregativo con l’ingresso nel Gruppo VéGé di Bennet da gennaio 2020 porterà in dote 63 ipermercati distribuiti in tutto il Nord Italia, soprattutto nell'area Ovest, con un fatturato 2018 di circa 1,6 miliardi (+3% sul 2017), oltre a 50 gallerie commerciali di proprietà al cui interno operano più di 1.250 negozi.

A 60 anni dalla fondazione, VéGé, invece, conta 32 imprese, 3.416 punti di vendita e un giro d’affari di 7,5 miliardi di euro (stima 2019): la quota di mercato sale, con il nuovo patto, al 7%, mentre l’obiettivo è arrivare a fatturare 10 miliardi di euro nel 2020.

Negli ultimi quattro anni, il Gruppo ha fatto segnare la performance di crescita più elevata sul mercato italiano (dati Nielsen Largo Consumo aggiornati a settembre 2019). E' leader in Sicilia, Campania e Basilicata, secondo in Veneto e Sardegna, ottavo in Lombardia e quinto in Piemonte.