Trend positivo per le imprese della Venezia Giulia

Al giro di boa del terzo trimestre del 2019, nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Venezia Giulia la situazione è in linea con il trend positivo che si sta rilevando anche nel resto della Penisola. A livello nazionale si chiude, infatti, con un saldo attivo di 13.848 unità in più, rispetto alla fine di giugno, il bilancio fra le imprese nate (66.823) e quelle che hanno cessato l’attività (52.975) nel terzo trimestre dell’anno.

Il segno ‘più’ continua dunque a caratterizzare l’andamento demografico della grande famiglia delle imprese italiane (6.101.222 unità alla fine di settembre), pur in presenza di segnali di difficoltà sia sui mercati internazionali sia su quelli domestici, in particolare per le piccole e piccolissime imprese. Il 91% dell’intero saldo è infatti dovuto alle imprese costituite in forma di società di capitali (cresciute nel trimestre al ritmo dell’0,7%). Nel complesso, il tasso di crescita del trimestre (+0,23%, tra i più contenuti dell’ultimo decennio con riferimento al periodo giugno-settembre) è frutto di una natalità (1,1%) e una mortalità (0,87%) sostanzialmente in linea con l’anno passato.

E’ quanto emerge, in sintesi, dai dati diffusi da Unioncamere-InfoCamere sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel terzo trimestre 2019. Come sempre, tutti i dati sono disponibili online all’indirizzo www.infocamere.it/movimprese.

In ambito locale, nel corso del terzo trimestre nel territorio di Trieste si è registrato un flusso di 186 iscrizioni di nuove imprese da confrontare con 151 cessazioni totali. Nella ex provincia di Gorizia, a sua volta, si riscontra la conclusione del trimestre in perfetto equilibrio con 120 iscrizioni e cessazioni. Nei due territori della Venezia Giulia non ci sono state cessazioni d’ufficio per cui il tasso di mortalità netta e quello di crescita netta equivalgono ai tassi lordi.

Il tasso di natalità per Trieste nel trimestre è stato dell’1,15%, quello di mortalità dello 0,93% e, per differenza, il tasso di crescita dello 0,22%. Per Gorizia i rispettivi tassi sono stati invece dell’1,19% (mortalità e natalità) e ovviamente 0 per la crescita. Nel complesso la Venezia Giulia cresce dello 0,13%; il tasso di crescita regionale è risultato dello 0,05% e, quindi, il dinamismo della Venezia Giulia è stato superiore a quello del resto della regione.

Lo stock di imprese registrate al 30 settembre era di 16.226 in provincia di Trieste (di esse 13.984 attive), in aumento di 36 unità rispetto alle 16.190 del trimestre precedente; per Gorizia il dato si conferma a 10.096 (8.713 le attive). Anche il saldo nullo per Gorizia va comunque visto in termini ottimistici dopo tre trimestri piuttosto negativi.