Treni: Verona - Trieste in trenta minuti

Verona - Trieste in trenta minuti. Una distanza impossibile da coprire con qualsiasi mezzo convenzionale, ma che in un futuro non così lontano potrebbe essere compiuta addirittura in treno. Con un treno supersonico, chiamato Hyperloop, il cui progetto a livello nazionale è stato presentato a Roma. Il convoglio ferroviario, a levitazione magnetica, raggiunge i milleduecento chilometri all'ora, e ben presto potrebbe sfrecciare in sei regioni, tra cui anche Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Ancora mistero però sui tempi di realizzazione, perchè l'Hyperloop è ancora in fase di studio e di sperimentazione. Per l'Expo2020 di Dubai saranno presentati i primi cinque chilometri (che, al massimo della velocità, verrebbero coperti in quindici secondi), mentre a Tolosa un'altra linea è in fase di realizzazione.

Il treno, una vera e propria capsula capace di contenere fino a cinquanta persone, viene sparata nel vuoto del tubo pressurizzato fino a destinazione, letteralmente in un attimo. Addio binari quindi, e addio stazioni convenzionali.

Proprio per questo l'Hyperloop al momento è poco più che una idea, ma entro il 20 febbraio HyperLoopTT, una delle quattro aziende al mondo autorizzate alla produzione, presenterà uno studio di fattibilità su una linea, mentre entro l'anno su tutte e sei quelle italiane. Ed entro quella data si saprà se il mondo dei trasporti friulano subirà una forte accelerazione verso il futuro.