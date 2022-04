Trieste, 30,7 milioni per la Ferriera di Servola

Il primo intervento pubblico, a livello nazionale, di bonifica e reindustrializzazione è sempre più realtà. È stata, infatti, pubblicata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della falda nell’area dell’ex Ferriera di Servola a Trieste.

Un appalto, del valore di oltre 30,7 milioni di euro, che permette la riqualificazione produttiva del sito, garantendo livelli di sicurezza per l’ambiente e per i lavoratori e che si integra con gli interventi di decarbonizzazione e riconversione dell’acciaieria. I lavori, finanziati con risorse pubbliche statali e regionali, prevedono opere ad alto contenuto tecnologico e con criteri di sostenibilità ambientale per il barrieramento fisico dell’area fronte mare e per il trattamento delle acque di falda contaminate.

Invitalia, che opera in qualità di Stazione Appaltante per il Commissario Straordinario per l’area, è soggetto attuatore degli interventi pubblici per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree dello stabilimento siderurgico.

Invitalia ha già curato le procedure di gara per affidare le indagini geognostiche e idrogeologiche a supporto del progetto di messa in sicurezza della Ferriera, la progettazione definitiva il rilievo plano-altimetrico e la progettazione esecutiva e la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva.

L’area della Ferriera di Servola è oggetto di una ampia strategia di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo, avviata con l’Accordo di Programma del 30 gennaio 2014 e rafforzata con successivi Accordi che hanno definito investimenti e interventi funzionali a supportare una produzione ecosostenibile, che punta alla decarbonizzazione della siderurgia e alla trasformazione logistica e portuale.

I sopralluoghi potranno essere svolti il 26 aprile e il 3 maggio prenotando l’appuntamento esclusivamente tramite la piattaforma telematica. La scadenza della procedura di gara è fissata per il 18 maggio 2022.