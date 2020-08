Trieste Airport si consolida grazie al Gruppo Iccrea

Trieste Airport e il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea hanno stipulato un’operazione di finanziamento del valore di 4 milioni di euro assistita dal “Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese”.

Il finanziamento è stato organizzato attraverso un “pool”, di cui è capofila Iccrea BancaImpresa – la banca corporate del Gruppo Iccrea – e a cui hanno aderito Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, CrediFriuli e BCC di Staranzano e Villesse, tre delle realtà del Gruppo presenti in Friuli Venezia Giulia.

L’operazione prevede una durata di 60 mesi con un preammortamento di 18 mesi ed è finalizzata a sostenere l’incremento delle necessità di circolante dell’impresa oltre che a finanziare lo sviluppo del piano industriale. La stessa operazione si inserisce in un più ampio quadro di consolidamento finanziario della Società attivato per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Il supporto finanziario sopra descritto fa seguito all’intervento che Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia definì insieme a Trieste Airport nel 2019 per sostenere il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali: combinando differenti strumenti, si finalizzarono un prefinanziamento della durata di un anno, un finanziamento agevolato FRIE (di anni 9) e la relativa polizza fideiussoria.

“Con questa iniziativa vogliamo dare, come Gruppo Iccrea, un ulteriore segnale di attenzione e sostegno al territorio – ha commentato Arturo Miotto, Direttore Generale di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia – e, insieme a questo, evidenziare quanto sia importante fare squadra con le realtà che operano in regione per tutelare le nostre risorse, in questo caso infrastrutturali, e al contempo accompagnare la loro riorganizzazione per quando le attività torneranno a pieno regime”.