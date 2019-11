Trieste capitale della Via della Seta

E’ la Stazione Marittima di Trieste la sede della terza edizione del ‘Belt and Road Summit: Successfull Business in the Way Ahead’, l’evento organizzato da The European House Ambrosetti e China Development Institute, che approda in Fvg dopo Venezia (2017) e Shenzen (Cina). Al centro del dibattito un confronto tra pubblico e privato sullo sviluppo della Via della Seta tra Italia e Cina, per meglio individuare le azioni da intraprendere nei rapporti del mondo economico tra i Paesi euroasiatici e non solo.

Sul palco Fang Gang, presidente del China Development Institute, e l’ambasciatore cinese in Italia Li Junhua, ma anche l’ex ministro Giovanni Tria, i viceministri dell'Iran e del Myanmar, vertici di organizzazioni industriali e del commercio marittimo provenienti da vari Paesi e il presidente dell'Autorità portuale di Trieste, Zeno D'Agostino.

Gang ha ricordato che, “oltre agli 800 parchi costruiti in Cina dal Governo, ne sono stati costruiti altri 84 in tutto il mondo, per valorizzare l'investimento della Via della Seta. La Belt And Road Initiative potrebbe essere utile per modificare gli investimenti e valorizzare la produttività locale che è fondamentale per lo sviluppo in generale”.

“Dobbiamo distruggere i muri e non costruirli, mantenere la cooperazione e respingere il protezionismo", ha detto l’ambasciatore Li Junhua.

“È naturale che una Regione come il Fvg, con una spiccata propensione all’export guardi con interesse e attenzione alle opportunità connesse alla Belt & Road Initiative", ha detto invece il Presidente di Sace, Beniamino Quintieri.